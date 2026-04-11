3-0 | El ritmo y la solidez del Liceo ahogan al Caldes en Riazor

El Liceo volvió del parón internacional demostrando que no se ha olvidado de ganar. Tuvo que insistir, pico y pala, sobre la meta de un Caldes que, pese a ser colista y vivir al filo de la permanencia en la OK Liga, aterrizó en A Coruña para jugar cara a cara contra el líder. Blai Roca, con sus paradas en la primera parte, y Dava, Xaus y Cervera, con sus tantos en la segunda, dejaron los tres puntos en Riazor (3-0) para seguir al mando de la tabla a falta de dos jornadas para cerrar la fase regular.

Guardametas inspirados

La primera parte fue de Blai Roca y Xus Fernández. Los porteros tejieron una red invisible sobre sus metas para mantener el 0-0 en veinticinco minutos a tumba abierta de portería a portería. Tanto el Liceo como el Caldes buscaron el gol sin complejos ni reservas, de inicio a fin. El primero en intentarlo fue el conjunto catalán, que probó pronto al portero liceísta. Blai, seguro, se hizo grande para achicar el espacio. Sus compañeros replicaron de inmediato, sobre todo a través del ímpetu de César Carballeira y Dava Torres. El 8, de hecho, tuvo una de las ocasiones más claras al estrellar un remate en el palo.

Los árbitros cobraron protagonismo. Desenfundaron las tarjetas y provocaron tres momentos de superioridad. Uno para el Liceo después de una azul a Humberto Mendes y dos para el Caldes, tras mandar al banco a Bruno Saavedra y Jacobo Copa. Ninguna de las escuadras aprovechó el jugador extra. Xus salvó el tanto de Nuno Paiva tras una recuperación de Dava en campo rival y Blanqué y Zanón se estrellaron contra Roca a bola parada después de dos faltas de Saavedra. Antes de los vestuarios, el cuadro de Juan Copa hizo sonar el larguero.

Segunda mitad

El conjunto coruñés metió una marcha tras el intervalo. Salió como un perro de presa, con una presión alta e intensa sobre la defensa rival. Más reconocible. Más Liceo. Dava y César, con la inestimable colaboración de Nuno Paiva y Bruno Saavedra, ahogaron a los catalanes sobre su propia portería. Y la insistencia tuvo premio. Robó Carballeira en campo propio, condujo, levantó la cabeza y puso la bola en stick de Torres, que la empujó lejos del alcance de Xus. Resopló Dava en la celebración y sonrió César mientras lo abrazaba. Los capitanes al rescate.

El Caldes se resistió a tirar la toalla. Adrià Ballart probó a Blai en un mano a mano que el meta local desvió con el cuerpo y Carballeira tomó las riendas defensivas. Se convirtió en muralla, se multiplicó. La tónica, pese al resultado, no cambió. Ida y vuelta, de meta a meta. Cuando más disparadas estaban las revoluciones, Xaus puso la calma con la directa después de la décima falta visitante. Baile, ejecución y gol (2-0). Antes del final, el delantero catalán todavía tuvo tiempo de regalarle el tercero a Cervera para echar el cerrojo al partido. Una victoria más. Y una jornada menos.