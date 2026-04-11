Baloncesto
59-85 | Maristas cumple y se impone al Ointxe con una Andrea Pérez estelar
Fontana, Zeballos y Dimitrijevic superaron los dobles dígitos de anotación en otra victoria con protagonismo coral
A Coruña
Exhibición de Maristas en la pista del Ointxe (59-85). El campeón del Grupo B no dio opción a un rival especialmente castigado por Andrea Pérez, Porri, que firmó 24 puntos y lideró la anotación colegial. Le siguieron Brenda Fontana (15), Josefina Zeballos (14) y Nevena Dimitrijevic (12), que también superaron la decena.
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