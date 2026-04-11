84-92 | El destino se enemista con el Leyma

Después de 29 jornadas, el Leyma Coruña no depende de sí mismo para cruzar de nuevo las puertas de la Liga ACB por la vía rápida. Cayó (84-92) en el derbi contra el Monbus Obradoiro en un Coliseum abarrotado que vio cómo el destino se cebó de forma cruel con los pupilos de Carles Marco. Volvió a ser un choque titánico, en el que los naranjas dominaron durante casi media hora, pero se quedaron cortos antes del último cuarto. Faltó efectividad en el perímetro en los momentos finales y también efectivos, lastrados por la elevada cantidad de faltas cometidas. La moneda salió cruz y, si los compostelanos no pierden más, el camino hacia la élite será por la ruta más larga.

La nave Orión entró en la Tierra a 40.000 kilómetros por hora, casi la misma velocidad a la que el Leyma y el Obradoiro se retaron en cada intercambio de posesiones desde que los naranjas ganaron la primera pelota al aire en la pista del Coliseum. Un duelo de poder a poder arrancó con una canasta fácil bajo el aro de Álex Galán y con tres tiros libres de Guillem Jou y Joe Cremo para tomar una ventaja efímera a favor del Leyma. Fue un partido de generalidades y de individualidades. Le costó un mundo a Mus Barro compensar la diferencia de estatura de Felipe dos Anjos, un peligro constante en la pintura en las primeras posesiones del Obradoiro. Gracias a él, y a las diabluras ya conocidas de Barcello y Westermann, que tuvieron muchos ojos encima, los compostelanos gobernaron el primer tramo del encuentro hasta ponerse 8-12.

Carles Marco recurrió con premura al banquillo, como acostumbra, y encontró la solución en los otros dos interiores senegaleses. Cuando Abdou Thiam e Ilimane Diop pisaron la pista, el Leyma comenzó a carburar. Se adueñaron de todo balón rebotado en el aro propio e impidieron el Obradoiro tener segundas oportunidades. Fueron, también, el inicio de muchos ataques vertiginosos. Thiam se encargó de rematar varios cerca del aro e Ily casi en el triple, pero los festejos desde el perímetro llegaron cuando Cremo y Caio Pacheco aparecieron en escena. Sus triples ayudaron a elevar a la máxima renta (26-19) el tanteo al final del primer cuarto.

Mus Barro se eleva ante Felipe dos Anjos. / Casteleiro

Un triple de Travis Munnings evidenció que los nervios iban a seguir a flor de piel en los tres cuartos restantes. El Obradoiro cargó con más intensidades gracias al bahameño, el principal escollo de los naranjas cuando Westermann estaba en el banco. Por el medio llegaron los duelos particulares. Cuevas retó a Quintela tras algún encontronazo y ganó el concurso de triples (31-24) antes de un pequeño apagón en ataque. Fluían los dos equipos, pero las faltas, los contactos y el juego propio de la grada en un derbi de este calibre comenzaron a calentar el choque en la pista. Cremo y Diop mantuvieron el tipo en los tiros libres, pero las tres faltas de Guillem Jou lastraron la rotación de Carles Marco.

El Obradoiro no logró contrarrestar el dominio en el rebote defensivo del Leyma, pero sí pudo recortar distancias gracias a las frecuentes visitas a la línea de tiros libres. Barcello llegó a ponerse tres abajo (35-32), pero los coruñeses reaccionaron tras un tiempo muerto encontrando puntos seguros en las manos de Diop, que remachó una entrada de Jorgensen que taponó Dos Anjos. Micovic asestó otro golpe desde lejos tras un lance entre Holder y Cuevas (40-34). Los tiros libres permitieron a los compostelanos dejar en cuatro la renta (41-37).

Segunda parte

Quedaba mucha tela por cortar en un segundo tiempo en el que Yunio Barrueta comenzó a aparecer para el Obradoiro. El alero que un día le dio un triunfo al Leyma contra el Real Madrid inició el tercer cuarto con una buena bandeja sobre Micovic. Fue un tramo que se disputó más en la línea de tiros libres que en ataques fluidos. El cubano elevó sus cifras con solvencia, mientras el Leyma se fiaba de las genialidades de Barro y Cremo para conservar su ventaja. Un tripe del este último y un dos más uno de Jacobo Díaz permitió a los naranjas volver a tomar aire en el marcador (52-45).

Fue en ese momento cuando Barrueta y Dos Anjos aprovecharon los contactos de los naranjas poner las tablas (55-55). Jorgensen y Álex Galán intercambiaron triples para conservar la equidad, pero los santiagueses consiguieron llegar por delante al último cuarto gracias al buen hacer de Barcello, Dos Anjos y Brito (66-68).

Joe Cremo y Dídac Cuevas empataron dos veces por medio de tiros libres en el inicio de un último cuarto en el que el castillo empezó a caerse pieza a pieza. Las faltas privaron al equipo de contar con Abdou Thiam en los últimos siete minutos , mientras Brito elevaba la renta a cinco alarmantes puntos (70-75). Los triples no querían entrar para los naranjas, que vieron la esperanza en un tiempo muerto de Carles Marco. Caio Pacheco salió al rescate y Guillem Jou, en un último acto de servicio, firmó un triplazo (75-78) antes de cometer la quinta falta y despedirse del duelo a cinco minutos de la conclusión.

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Con crueldad, el Leyma vio el aro le era esquivo. Caio Pacheco intercambió triples con Brito, el líder ofensivo del Obra en la segunda parte, pero nadie pudo hacerle los coros. Los picheleiros consiguieron el más diez (78-88) y sentenciaron a un Leyma que murió de pie. Con un dos más uno de Jacobo Díaz y un tripe pírrico de Cremo sobre la bocina que redondeó el 84-92 final de un derbi acabó afeado por una trifulca sobre la pista. El destino fue cruel con un Leyma que batalló, pero que deberá dar la cara en las cuatro jornadas que restan y, si Obradoiro no pierde más, ganarse abrir las puertas de la ACB en el play off.