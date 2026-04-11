Dos 'capitanes' de Inditex disfrutan del derbi entre el Leyma y el Obradoiro en A Coruña
Roberto Cibeira y Óscar García Maceiras, consejeros delegados de Pontegadea e Inditex, fueron dos aficionados más del equipo naranja
Dos de los capitanes del barco de Inditex, Óscar García Maceiras y Roberto Cibeira, se sumaron a las las 9.000 voces que animaron al Leyma Coruña y al Obradoiro en el Coliseum, en un derbi clave para el ascenso a la ACB cargado de emoción, en el que se sentaron juntos y a pie de pista. El encuentro era el partido decisivo de la temporada en la Primera FEB y nadie se lo quería perder. Cibeira, consejero delegado del brazo inversor de Amancio Ortega (Pontegadea), consejero de Inditex y expresidente del club naranja, se enfundó la camiseta de su equipo para animar durante el encuentro. A su lado, el CEO de Inditex también disfrutó del encuentro, aunque no de la victoria, que se anotaron los santiagueses.
Roberto Cibeira fue presidente del Básquet Coruña hasta finales de 2024 y estuvo al frente de la entidad en una de las épocas más relevantes de la historia reciente, cuando el equipo llegó a ascender a la ACB, un objetivo que persigue esta temporada y que tras la derrota de hoy se pone más complicado, al menos de manera directa.
La relación entre Inditex y el Leyma es estrecha y es habitual ver a directivos y exdirectivos de la firma coruñesa en el Coliseum. Es el caso de José Arnau, durante años uno de los ejecutivos de máxima confianza de Amancio Ortega, y vicepresidente de Inditex hasta 2025.
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