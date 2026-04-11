Carles Marco: «Al final del partido me insultaron dos jugadores del Obradoiro y me calenté; ellos fueron mejores, pero queremos que nos respeten»

«Ha habido momentos que no hemos gestionado bien, el Obradoiro fue mejor. Nosotros no ejecutamos bien nuestro plan, pero los jugadores lo dieron todo y lo que hay que hacer es mejorar y seguir». Así resumió Carles Marco la derrota del Leyma Básquet Coruña frente al Obradoiro. El técnico naranja agradeció la presencia de las más de 9.000 personas que acudieron al Coliseum y analizó el tropiezo de su equipo. «Ellos nos percutieron de inicio a fin y físicamente no llegamos a su nivel. Los primeros veinte minutos quizá sí, pero, en la segunda parte, cada ataque suyo era canasta. Tuvieron superioridad física en el poste bajo, en el rebote, en la salida de los indirectos... Nos castigaron mucho. Es muy difícil jugar con nuestro ritmo si estamos siempre sacando de fondo», apuntó el entrenador de Badalona.

Las claves de la derrota

«Planteamos un partido con nuestros treses defendiendo a Westermann y ellos jugaron mucho tiempo con él al uno. Eso nos descuadró. Y, después, nos castigaron con Barrueta o Brito al poste por momentos, nos hicieron daño», admitió Marco. Aun así, se mostró satisfecho con la entrega de su plantilla. «Lo luchamos. Nos pegamos para que no nos hiciesen canastas. En ataque, en la primera parte, renunciamos a algún tiro que quizá hubiese cambiado nuestro estado de ánimo. Fue una lástima», destacó.

Thiam entra a canasta durante el Leyma Coruña-Obradoiro. / CASTELEIRO

El preparador del Leyma no está preocupado por el impacto que la derrota en el derbi pueda tener en el vestuario para el tramo final de la Primera FEB. «Esto no se acaba aquí, quedan cuatro partidos y el siguiente es el más importante, porque este ya pasó. Creo mucho en los jugadores, sé que vamos a entrenar a tope esta semana para hacer un buen partido en Fuenlabrada», señaló el técnico, que también puso en valor el recorrido del equipo hasta el momento: «Es muy difícil lo que hicimos en 29 jornadas, fuimos líderes desde el primer día. Cuando perdimos, nos levantamos. Solo caímos contra Obradoiro y Palencia, no considero que fallásemos. Y, si nos vamos al play off, jugaremos un poco más y punto».

Un desenlace 'sucio'

Carles Marco reconoció que terminó el partido «bastante caliente» y explicó la polémica sobre la pista antes de que los equipos se marchasen al vestuario. «Tengo más de 50 años, he jugado casi 400 partidos en ACB y, de todo mi tiempo en la élite, he ganado seis veces el galardón a mejor compañero. Yo no me meto en líos ni me he peleado nunca. Al llegar al centro de la pista, estaba Obradoiro celebrando, que tienen todo el derecho del mundo, pero les pedí si se podían mover un poco, porque quería reunirme con mi equipo en el centro, como hacemos siempre. Desde lejos, un jugador suyo [Quintela] me insultó y yo le respondí que solo quería que se hiciesen un poco a un lado. Y, después, otro, desde más lejos [Huskic]. Que me insultasen me afectó. Perdimos y estamos jodidos, porque fueron mejores, pero al ver todo el follón me arrepentí. Por eso se calentaron mis jugadores, porque lo escucharon y vamos todos a muerte. Me pareció feo. Lo único que pedimos es que nos respeten», explicó el entrenador naranja.