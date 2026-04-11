Baloncesto
Diego Epifanio: «Es una pasada jugar contra el Leyma, te exige muchísimo y hace muy bien las cosas»
El entrenador burgalés reconoció el punto de inflexión del descanso: «Fuimos capaces de leer donde tenía que ir el balón y eso nos ha dado solvencia»
Diego Epifanio volvió al Coliseum, en este caso al banquillo visitante, regresó a Santiago contento con el triunfo del Obradoiro. «El Leyma nos planteó muchas dificultades, hizo un grandísimo trabajo táctico, pero nosotros fuimos capaces de leer las ventajas en el descanso, donde teníamos que poner el balón, y eso nos dio solvencia para ganar», apuntó.
El técnico burgalés destacó la actuación naranja, pese a la derrota. «El Leyma es un equipazo que te exige muchísimo, es una pasada jugar contra ellos porque hacen muy bien las cosas», señaló, y se mostró satisfecho de regresar a A Coruña: «Es un placer volver al Coliseum y encima con este gran ambiente. Esto demuestra que la ciudad demandaba baloncesto de nivel y su equipo se lo da».
Para Epi, todavía «queda mucha liga» y no está nada decidido con respecto al ascenso. Sobre la polémica final, deseó que «cualquier cosa que haya pasado no empañe la fiesta del baloncesto gallego en la pista y la grada».
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