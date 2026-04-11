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Leyma Básquet Coruña - Monbus Obradoiro, en directo hoy: partido de Primera FEB en vivo
Derbi en el Coliseum
El Obradoiro perdió dos partidos al inicio del campeonato y desde entonces solo cayó en otro más, ante el COB
Desde hace un rato hay previa de los aficionados del Leyma en Matogrande. Los de Obradoiro de viaje o a punto de emprenderlo
Nuestra previa
Hay dos más que se han lesionado y que hoy no estarán en la pista: Lundqvist y Huskic
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