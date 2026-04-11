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Baloncesto | Primera FEB

Las notas del Leyma-Obradoiro, uno a uno: Cremo sale a la palestra

El estadounidense lideró al equipo con 21 puntos, pero no pudo evitar el batacazo en el derbi

Joe Cremo se abre paso ante Alex Barcello.

Joe Cremo se abre paso ante Alex Barcello. / Casteleiro

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Leyma Coruña se quedó con las manos vacías en el derbi en el Coliseum contra el Obradoiro. Fue una tarde repleta de emociones que terminó de manera cruel para el conjunto naranja. El equipo firmó una actuación cargada de garra, pero no le llegó para amarrar un triunfo capital en sus aspiraciones de subir a la Liga ACB. Joe Cremo, con 21 puntos, lideró al conjunto de Carles Marco en una jornada amarga.

El cinco inicial

Dídac Cuevas (5): Puso actitud, pero no pudo repartir los puntos deseados.

Joe Cremo (8): Lideró al equipo en ataque con 21 puntos y 4 triples.

Guillem Jou (4): Se vio muy condicionado por las faltas desde el principio.

Strahinja Micovic (4): Metió algún triple interesante. Le faltó acierto por dentro.

Mus Barro (5): Sufrió contra Dos Anjos. Firmó 10 puntos y 6 rebotes.

El banquillo

Paul Jorgensen (4): Puso mucha energía, pero cifras escasas. 5 puntos.

Caio Pacheco (7): El alma de los mejores minutos. 13 puntos y 4 asistencias.

Ilimane Diop (6): Se notó su impacto en defensa y sumó 6 puntos.

Abdou Thiam (6): Aportó mucho físico en la pintura. 6 puntos y 6 rebotes.

Jacobo Díaz (5): Mucho esmero sobre la pista. 8 puntos y 3 rebotes.

Danilo Brnovic (SC): Disputó unos segundos en el primer tiempo. Sin impacto.

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Macachi Braz (SC): Completó la lista, pero no tuvo minutos en el derbi.

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