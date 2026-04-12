Balonmano
29-29 | El Proin Sevilla amarga la fiesta del OAR con un empate ‘in extremis’
El cuadro andaluz logró el empate sobre la bocina
El Culleredo perdió contra el Carballal en Primera División
A Coruña
Al Attica 21 OAR se le escapó de entre los dedos la victoria frente al Proin Sevilla. El conjunto coruñés, que encaró los dos últimos minutos ganando por dos puntos, bajó las barreras antes de tiempo y cedió ante el ímpetu del líder, que rescató un punto sobre la bocina (29-29). Álex Chan, con ocho goles, fue decisivo en la parcela ofensiva para que el combinado de Nando González siga aspirando a puestos de play off.
En Primera División, el Balonmano Culleredo sufrió de inicio a fin ante un Carballal superior que se llevó el triunfo de Tarrío (24-29).
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