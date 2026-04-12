7-33 | El CRAT vence al Barça y se mete en las semifinales de la Copa de Reina

Victoria sin contemplaciones del CRAT Rialta en los cuartos de final de la Copa de la Reina frente al Barça (7-33), en un duelo sin espacio para las sorpresas. El cuadro catalán, que milita en División de Honor B, no pudo con un conjunto coruñés arrollador y seguro de sí mismo. Tardaron cuatro minutos las pupilas de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny en abrir el marcador, a través de Mariana Romero y la posterior conversión de Chía Alfaro. A partir de ahí, llegaron cuatro ensayos más (Alborota, Anna Figueras, otra vez Romero y Sara Ansede) y tres patadas de la chilena. Las locales maquillaron el resultado al filo del minuto sesenta, pero el partido estaba más que sentenciado.

Ahora, el CRAT ya piensa en las semifinales, en las que se medirá a El Salvador el próximo fin de semana. Por el otro lado del cuadro, se miden el Getxo y el Majadahonda.