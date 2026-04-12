Antón Gómez y Noa Mirantes ganan la carrera popular de Matogrande-Xuxán.

Antón Gómez López y Noa Mirantes Santos han sido los ganadores de la carrera popular de Matogrande–Xuxán celebrada este domingo 12 de abril con casi 1.400 participantes en las diferentes categorías de la prueba, que ha sido la segunda del circuito urbano Coruña Corre.

Corredores en la carrera popular de Matogrande-Xuxán celebrada este domingo 12/04/26. / LOC

El podio en la sección masculina lo completaron Abdelaziz Fatihi y Daniel Fuentes Bardanca. Y en la prueba femenina la ganadora fue Noa Mirantes Santos, con Vanesa Hervada López como segunda clasificada y Noelia Papín Estévez en tercera posición.

Entrega de medallas de la carrera popular Matogrande-Xuxán 2026. / LOC

En categoría sub-18 los ganadores fueron Enrique Cuiña Fernández y Alba Morales Pedreira, y en la sub-16 los vencedores fueron Antón Viña López y Alba Bacariza Ramos.

“O circuíto Coruña Corre amosa unha vez máis a súa boa saúde, superando o número de asistentes do pasado ano e integrando novas zonas ás súas carreiras”, destacó el concejal de Deportes Manuel Vázquez en la entrega de medallas.

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El Concello ha recordado hoy que en los próximos días se abrirá la inscripción para la tercera carrera del actual calendario de Coruña Corre, que será la de San Pedro de Visma y se celebrará el 10 de mayo. El més próximo también está previta, antes del parón estival, la carrera popular de Os Rosales, el día 31 de mayo.