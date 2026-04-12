Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Una casita entre los altos edificios de Pérez ArdáLos buses metropolitanos, de Entrejardines a CorreosEl día después del incendio de TrisónCafeterías de institutos afectadas por la nueva leyBaroke, el templo en Sada para toda una generaciónO Gran Camiño: cortes de tráfico y alternativasLeyma-Obradoiro: derbi en A Coruña'Sùper' fin de semana para el deporte coruñés
instagramlinkedin

Hockey sobre patines

Jornada nefasta para Dominicos, Compañía y Resa Cambre en OK Plata

En OK Bronce, el Oleiros tampoco pudo con el Oviedo Roller

Miguel López, de Dominicos, entre varios jugadores del Reus B en un encuentro de esta temporada.

Miguel López, de Dominicos, entre varios jugadores del Reus B en un encuentro de esta temporada. / CARLOS PARDELLAS

Sara Gallego

A Coruña

Sábado para olvidar en el hockey sobre patines coruñés. En la liga masculina, Dominicos y Compañía cayeron por la mínima en dos encuentros vibrantes y con muchos goles. El cuadro de Pablo Togores cedió en Monte Alto contra un GEiEG (3-4) que cimentó su éxito en la segunda mitad y el de Álex Canosa besó la lona en Lloret (7-6), en un último minuto loco que terminó con dos goles (uno para cada equipo) y dos expulsiones en el conjunto colegial. En la liga femenina, el Resa Cambre cayó ante el Tres Cantos (5-2). En OK Bronce el CH Oleiros perdió frente al Oviedo Roller (4-10).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Qué es Trison, la multinacional coruñesa afectada por un incendio en Sada que cuenta con Inditex entre sus históricos proveedores
  2. Baroke: el mítico templo de A Coruña donde toda una generación aprendió a salir de fiesta
  3. Panadería Toñito expande su emporio de empanadas en Piadela con la construcción de sus nuevas instalaciones
  4. Los ingenieros que revitalizaron la plaza de Vigo de A Coruña con tres establecimientos: 'Abrimos Central Park en 2012 en el local que ocupaba la papelería América
  5. La Xunta propone dar un máximo de 200.000 euros a Alvedro para captar dos rutas, un 10% del presupuesto de Turismo para vuelos
  6. De Entrejardines a Correos: nueva reorganización en una parada clave de A Coruña por donde pasan 296 buses y 2.000 viajeros al día
  7. La difícil supervivencia de las cafeterías de instituto de A Coruña: "Con lo que te van a dejar vender, es inviable"
  8. Nueve imágenes que muestran el avance de la remodelación de los Cantones de A Coruña

29-29 | El Proin Sevilla amarga la fiesta del OAR con un empate ‘in extremis’

Jornada nefasta para Dominicos, Compañía y Resa Cambre en OK Plata

Dos 'capitanes' de Inditex disfrutan del derbi entre el Leyma y el Obradoiro en A Coruña

Dos 'capitanes' de Inditex disfrutan del derbi entre el Leyma y el Obradoiro en A Coruña

59-85 | Maristas cumple y se impone al Ointxe con una Andrea Pérez estelar

Diego Epifanio: «Es una pasada jugar contra el Leyma, te exige muchísimo y hace muy bien las cosas»

A Coruña, la ciudad que vive, sueña y palpita en color naranja

A Coruña, la ciudad que vive, sueña y palpita en color naranja

Carles Marco: «Al final del partido me insultaron dos jugadores del Obradoiro y me calenté; ellos fueron mejores, pero queremos que nos respeten»

Leyma - Obradoiro: sí eran más ricos, no más elegantes

Leyma - Obradoiro: sí eran más ricos, no más elegantes
Tracking Pixel Contents