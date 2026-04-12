Hockey sobre patines
Jornada nefasta para Dominicos, Compañía y Resa Cambre en OK Plata
En OK Bronce, el Oleiros tampoco pudo con el Oviedo Roller
A Coruña
Sábado para olvidar en el hockey sobre patines coruñés. En la liga masculina, Dominicos y Compañía cayeron por la mínima en dos encuentros vibrantes y con muchos goles. El cuadro de Pablo Togores cedió en Monte Alto contra un GEiEG (3-4) que cimentó su éxito en la segunda mitad y el de Álex Canosa besó la lona en Lloret (7-6), en un último minuto loco que terminó con dos goles (uno para cada equipo) y dos expulsiones en el conjunto colegial. En la liga femenina, el Resa Cambre cayó ante el Tres Cantos (5-2). En OK Bronce el CH Oleiros perdió frente al Oviedo Roller (4-10).
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