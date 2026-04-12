El Leyma cae en la tentación: Las faltas desencadenan el desastre en el derbi

"Nos pegamos para que no nos hiciesen canastas", reconoció Carles Marco al finalizar el derbi entre el Leyma Coruña y el Obradoiro. El conjunto naranja se quedó con las manos vacías en una tarde amarga para la parroquia coruñesa. Muchos factores condicionaron a una escuadra que terminó frustrada ante un equipo, el compostelano, que mostró tener más puntos y calidad en sus muñecas. Para contrarrestarlo, cargaron sin tapujos en busca de contactos para impedir canastas fáciles, pero la estrategia se les volvió en contra en la segunda parte. Los santiagueses remontaron a base de tiros libres en el tercer cuarto y, en el último, contaron con superioridad numérica en el último, cuando Abdou Thiam, Guillem Jou y Paul Jorgensen abandonaron el partido al cometer su quinta infracción.

29 faltas cometió el conjunto coruñés en el derbi contra el Obradoiro. Es la cifra más alta de toda la temporada. Ante Estudiantes en la primera vuelta y frente a Oviedo en la segunda alcanzó las 27 y, en el duelo contra los santiagueses en el Fontes do Sar, se quedó en 25. Más allá de criterios y de guarismos, el plan del conjunto naranja funcionó en una primera parte en la que supo aprovechar los contactos a su favor en el marcador. 13-12 quedaron en el registro de infracciones y 41-37 en el tanteo, pero la balanza comenzó a decantarse en el factor individual.

Felipe Dos Anjos intenta taponar una canasta de Abdou Thiam / Casteleiro

Tres faltas había cometido Guillem Jou nada más iniciar el segundo cuarto, encargado, junto a Jacobo Díaz, de ser la sombra de Leo Westermann. El catalán no llegó a los diez minutos en pista cuando, habitualmente, ronda o supera los 20. Perdió el Leyma la oportunidad de disponer de su alero titular que no escatima en defensa y que no defrauda cuando confían en sus triples en la esquina. Sin él en la defensa exterior, tuvieron que asumir más responsabilidades e infracciones otros compañeros, como Paul Jorgensen. En la pintura ya se preveía una batalla candente. Mus Barro no pudo contener solo a Dos Anjos, pero la dupla de Diop y Thiam sí logró firmar muy buenos minutos en la cazando rebotes y percutiendo el aro contrario. Este último fue el que se encargó de la faena más dura y de mandar a la línea con frecuencia al pívot brasileño del Obradoiro.

Se cumple la sentencia

Nueve faltas en los diez minutos posteriores al descanso ahogaron a un Leyma que, en muchas ocasiones, cometió las infracciones como reacción al cambio de plan que planteó Epi para que el Obradoiro superase el campo de minas que rodeaba a su base. Entró en bonus en poco más de tres minutos en un tercer cuarto en el Jou, Thiam, Jorgensen y Cuevas tuvieron que andarse con ojo, muy cerca de la eliminación. Ese tiento facilitó las tareas y los tiros del Obradoiro, que encontró con puntos fáciles en las manos de Barrueta y Barcello para pasar de caer por siete puntos (52-45) a ponerse por delante de cara al tramo decisivo. Por el camino, se entonó un Diogo Brito que pasó de secundario a protagonista para amarrar el triunfo picheleiro. Fue, además, un lastre para los de Carles Marco, que ya no lograron rebotear y correr como mejor se les da

Fue en el último cuarto cuando la sentencia de las faltas comenzó a hacer ejecutarse. Primero se despidió Thiam, obligando a Barro a disputar más minutos y a cargarse con las infracciones que le restaban. Después se marchó Jou, pocos segundos después de firmar un triplazo para mantener la esperanza (75-77) con más de cinco minutos por delante. Y Jorgensen fue el tercero en completar su cupo.

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Siete jugadores aparecieron en escena en los momentos decisivos. Danilo Brnovic apenas disputó unos segundos antes del descanso y Macachi Braz volvió a completar un partido entero en el banquillo. Faltaron ideas y frescura y se sucedieron las pérdidas de balón, los errores no forzados y los triples a la desesperada, la mayoría, escupidos por el aro. El veneno ya había hecho efecto y el Leyma, aunque se resistió hasta el final, no encontró la forma de remontar. Ya había caído en la tentación.