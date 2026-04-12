Luismi Cruz se reencuentra con el gol y rompe una larga sequía

Sigiloso, ágil y mordaz. Así entró Luismi Cruz en el área del Huesca, al filo del minuto 73, el mejor momento del Deportivo en le Alcoraz, para recoger un esférico servido por Quagliata a la velocidad justa desde la izquierda. Sorprendió, controló, se acomodó y soltó la pierna, con potencia y rabia, para coger desprevenido a un Dani Jiménez que nada pudo hacer para detener su cañonazo a bocajarro. El balón entró en el hueco justo entre la mano del portero y el larguero, rozando ambos, en el único espacio disponible para encontrar la red. Un trallazo al servicio del equipo celebrado con frustración y alivio, el de un jugador que llegó para ser incisivo en el apartado ofensivo pero que, hasta el momento, solo había aportado dos goles. Y de eso hacía ya siete largos meses.

A repartir goles

Ha sido una travesía larga y ardua para un Luismi que, entretanto, perdió la titularidad, la recuperó y se dedicó a asistir (seis pases de gol, solo por detrás de Soriano y Yeremay). Pero no batía la meta rival desde el pasado 13 de septiembre, en la goleada frente al Mirandés (1-5), cuando firmó un doblete en la primera mitad. Fue el inicio y el fin. En el Alcoraz, fue de los jugadores más activos en la creación de juego, pese a que la propuesta del Deportivo no fue la más vistosa. Quiso conectar con Stoichkov, se asoció con Yeremay y probó a balón parado. Y, al final, encontró la recompensa en la acción más inesperada. En la que nadie contaba con él. Activo el olfato, dio un paso adelante y se reivindicó, aunque el último trago fuese amargo.