Deportivo
Luismi Cruz se reencuentra con el gol y rompe una larga sequía
Hacía siete meses que el gaditano no marcaba, desde el 13 de septiembre, cuando rubricó un doblete ante el Mirandés
Sí que está en el podio de asistencias junto a Mario Soriano y Yeremay
Sigiloso, ágil y mordaz. Así entró Luismi Cruz en el área del Huesca, al filo del minuto 73, el mejor momento del Deportivo en le Alcoraz, para recoger un esférico servido por Quagliata a la velocidad justa desde la izquierda. Sorprendió, controló, se acomodó y soltó la pierna, con potencia y rabia, para coger desprevenido a un Dani Jiménez que nada pudo hacer para detener su cañonazo a bocajarro. El balón entró en el hueco justo entre la mano del portero y el larguero, rozando ambos, en el único espacio disponible para encontrar la red. Un trallazo al servicio del equipo celebrado con frustración y alivio, el de un jugador que llegó para ser incisivo en el apartado ofensivo pero que, hasta el momento, solo había aportado dos goles. Y de eso hacía ya siete largos meses.
A repartir goles
Ha sido una travesía larga y ardua para un Luismi que, entretanto, perdió la titularidad, la recuperó y se dedicó a asistir (seis pases de gol, solo por detrás de Soriano y Yeremay). Pero no batía la meta rival desde el pasado 13 de septiembre, en la goleada frente al Mirandés (1-5), cuando firmó un doblete en la primera mitad. Fue el inicio y el fin. En el Alcoraz, fue de los jugadores más activos en la creación de juego, pese a que la propuesta del Deportivo no fue la más vistosa. Quiso conectar con Stoichkov, se asoció con Yeremay y probó a balón parado. Y, al final, encontró la recompensa en la acción más inesperada. En la que nadie contaba con él. Activo el olfato, dio un paso adelante y se reivindicó, aunque el último trago fuese amargo.
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