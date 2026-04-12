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Trail

Marcos Castro y Alba Rey, los más veloces en el Trail Bombeiros Coruña de Novo Mesoiro

Alrededor de 450 participantes recorrieron 15 kilómetros a través del monte coruñés

La ‘andaina’ paralela dio espacio a los más pequeños

El podio general de la categoría absoluta del Trail Bombeiros Coruña.

El podio general de la categoría absoluta del Trail Bombeiros Coruña. / LOC

Sara Gallego

A Coruña

La undécima edición del Trail Bombeiros Coruña fue un éxito. Reunió en torno a 450 inscritos, con una equilibrada participación masculina y femenina, y derivó los triunfos de Marcos Castro y Alba Rey. El recorrido, de 15 kilómetros con 680 metros de desnivel positivo, discurrió por Novo Mesoiro. Como novedad, este año la organización renunció al horario nocturno y el pistoletazo de salida sonó a las 18.00 horas, de día y con una temperatura agradable para explorar el monte. De manera paralela se celebró una andaina de 10 kilómetros en la que hubo una amplia presencia de niños y niñas.

Marcos Castro fue el más veloz, al cruzar la meta antes que nadie en un tiempo de 1:11:49. Por detrás, en categoría masculina, Sergio García (1:15:14) y Jorge Rente (1:15:56) protagonizaron una ajustada batalla para definir el top 3. En la carrera femenina, la lucha estuvo en el primer puesto. Alba Rey (1:36:20) cruzó la meta 32 segundos antes que Eva Rozas, que terminó segunda. Noelia Souto (1:40:56) completó el podio. Una vez colgadas las zapatillas, hubo tiempo para la socialización, con DJ y cena como broche de oro.

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