Trail
Marcos Castro y Alba Rey, los más veloces en el Trail Bombeiros Coruña de Novo Mesoiro
Alrededor de 450 participantes recorrieron 15 kilómetros a través del monte coruñés
La ‘andaina’ paralela dio espacio a los más pequeños
La undécima edición del Trail Bombeiros Coruña fue un éxito. Reunió en torno a 450 inscritos, con una equilibrada participación masculina y femenina, y derivó los triunfos de Marcos Castro y Alba Rey. El recorrido, de 15 kilómetros con 680 metros de desnivel positivo, discurrió por Novo Mesoiro. Como novedad, este año la organización renunció al horario nocturno y el pistoletazo de salida sonó a las 18.00 horas, de día y con una temperatura agradable para explorar el monte. De manera paralela se celebró una andaina de 10 kilómetros en la que hubo una amplia presencia de niños y niñas.
Marcos Castro fue el más veloz, al cruzar la meta antes que nadie en un tiempo de 1:11:49. Por detrás, en categoría masculina, Sergio García (1:15:14) y Jorge Rente (1:15:56) protagonizaron una ajustada batalla para definir el top 3. En la carrera femenina, la lucha estuvo en el primer puesto. Alba Rey (1:36:20) cruzó la meta 32 segundos antes que Eva Rozas, que terminó segunda. Noelia Souto (1:40:56) completó el podio. Una vez colgadas las zapatillas, hubo tiempo para la socialización, con DJ y cena como broche de oro.
- Leyma Básquet Coruña - Monbus Obradoiro, en directo hoy: partido de Primera FEB en vivo
- 120 años de una tarta única en A Coruña: 'La hacemos igual que mi bisabuelo
- Casi ocho de cada diez colegios de A Coruña no cubren plazas: las solicitudes centro a centro
- La odisea de una familia vulnerable en Culleredo para encontrar piso: 'No nos importaría tener que dejar de comer si eso significa que tenemos un techo para los niños
- Nueve imágenes que muestran el avance de la remodelación de los Cantones de A Coruña
- Los ingenieros que revitalizaron la plaza de Vigo de A Coruña con tres establecimientos: 'Abrimos Central Park en 2012 en el local que ocupaba la papelería América
- Baroke: el mítico templo de A Coruña donde toda una generación aprendió a salir de fiesta
- De Entrejardines a Correos: nueva reorganización en una parada clave de A Coruña por donde pasan 296 buses y 2.000 viajeros al día