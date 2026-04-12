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Hockey sobre patines

Triunfos del Marineda y los filiales del Liceo y Compañía

Celia Pinacho protege la bola ante dos jugadoras del Traviesas en un partido de esta temporada.

Celia Pinacho protege la bola ante dos jugadoras del Traviesas en un partido de esta temporada. / CASTELEIRO

RAC

A Coruña

El Marineda Hockey suma y sigue en la OK Plata femenina. La escuadra de Nelson Obelleiro goleó al Ponteareas (7-0) con un hat-trick de Efe Muñoz y los goles de Cony Urbina, Alba Garrote, Ale Martín y Mar Franci. Se mantiene en el liderato, con tres puntos de ventaja sobre el Raxoi, a falta de seis jornadas para el final.

En OK Bronce, Compañía B se impuso al Urdaneta (3-1) en un partido muy trabado y el Liceo B superó al Oviedo Booling (3-0) por la vía rápida y sin apuros.n

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