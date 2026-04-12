Triunfos del Marineda y los filiales del Liceo y Compañía

El Marineda Hockey suma y sigue en la OK Plata femenina. La escuadra de Nelson Obelleiro goleó al Ponteareas (7-0) con un hat-trick de Efe Muñoz y los goles de Cony Urbina, Alba Garrote, Ale Martín y Mar Franci. Se mantiene en el liderato, con tres puntos de ventaja sobre el Raxoi, a falta de seis jornadas para el final.

En OK Bronce, Compañía B se impuso al Urdaneta (3-1) en un partido muy trabado y el Liceo B superó al Oviedo Booling (3-0) por la vía rápida y sin apuros.n