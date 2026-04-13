Jacobo Copa extiende su vínculo con el Liceo hasta 2028: "Compromiso, identidad y trabajo"

Jacobo Copa y el Hockey Club Liceo extienden su relación, por lo menos, hasta 2028. El conjunto colegial ha anunciado la renovación de su talento más joven, ampliando un curso más su contrato actual, que llegaba hasta 2027. Esta temporada ha aumentado su participación sobre la pista y ha aportado cifras, con tres goles en Champions y uno más en Liga.

Es una semana grande para el hockey patines coruñés. Tras el parón, el Liceo vuelve a las andadas este jueves con una visita clave al Oliveirense. Dejadas atrás las festividades de la Copa del Rey, los verdes se centran en la Liga de Campeones, donde precisamente Jacobo ha podido sumar cifras importantes para el equipo. La escuadra dirigida por Juan Copa se jugará la clasificación a la Final 8 en Portugal, con la expectativa, además, de un viaje importante para la afición liceísta.

Más allá de los movimientos que ya se empiezan a prever de cara al verano, el Liceo se anticipa reteniendo a uno de sus grandes talentos. Jacobo Copa, el jugador más joven en la plantilla, amplía su vínculo con los verdes hasta 2028. "Compromiso, identidad y trabajo para seguir defendiendo estos colores y este escudo", expresó el conjunto colegial a través de un comunicado en redes sociales en el que anunciaron el acuerdo.

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El benjamín de la plantilla recaló en el Liceo en el verano de 2024 tras destacar en el Dominicos, firmando el contrato que ya entonces le vinculaba hasta 2027 y que ambas partes acaban de extender. Desde entonces ha ido creciendo paso a paso de la mano de su propio padre, Juan Copa, el técnico que ha dado forma con paciencia a un proyecto que actualmente, tras ganar la Copa del Rey, pelea por la Liga y también por avanzar de ronda en la Champions.