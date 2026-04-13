O Gran Camiño en A Coruña: Contrarreloj bajo la mirada de la Torre de Hércules

Doce eran los trabajos que Hércules estaba obligado a realizar en la mitología griega, pero quince serán los kilómetros que tendrán que recorrer a toda velocidad algunos de los mejores ciclistas del mundo, que este martes arrancan a los pies del faro romano más antiguo en funcionamiento una nueva edición de O Gran Camiño. A Coruña y la Torre de Hércules sirven de pistoletazo de salida para una prueba de cinco etapas que recorrerá las cuatro provincias gallegas, pero que dedicará su primera jornada a volar a toda velocidad junto al litoral coruñés.

La ciudad deportiva de la Torre será este martes el punto neurálgico desde el que partirán los ciclistas. Saldrán de uno en uno, en intervalos de un minuto. Está previsto que los primeros partan del cajón de salida sobre las 14.50 horas. Los últimos tendrán que esperar dos horas para comenzar a pedalear por las calles de A Coruña.

El recorrido

Todos afrontarán un recorrido de 15 kilómetros que combina un trazado llano con escasos repechos y alguna bajada. Tras la salida, avanzarán por el paseo marítimo hacia las playas y pasar el estadio de Riazor, rumbo a San Roque, subirán por la avenida de Labañou hacia el barrio de Os Rosales.

Tras rodear la plaza elíptica, se dirigirán hacia O Portiño para dar, desde allí, media vuelta. Tendrán que afrontar el tramo adoquinado junto al mar, el más técnico de la etapa, antes de pasar por delante del Milenium y seguir la línea de costa hasta llegar a la meta, de nuevo, al pie de la Torre de Hércules.

Los protagonistas

Muchos de los ciclistas internacionales que este martes pedalearán al lado de la Torre de Hércules pasarán, dentro de unas semanas, a pocos kilómetros de la Linterna de Génova, la hermana renacentista del faro romano coruñés. Ultiman en Galicia su puesta a punto para el Giro de Italia, que arranca en menos de un mes. Es el caso del británico Adam Yates. El jefe de filas del UAE, que fue tercero en el Tour de Francia en 2023, es uno de los aspirantes a llevarse el gato al agua en O Gran Camiño. "Mi enfoque está en el Giro. En diciembre, cuando hicimos el calendario, vimos que esta carrera es perfecta para prepararlo", reconoció en la rueda de prensa previa al inicio, en el estadio de Riazor.

El joven Iván Romeo abandera al Movistar Team con el gallego Carlos Canal y se siente "como en casa" a pesar de que es su primera participación en O Gran Camiño. "Las expectativas son altas. Venimos con un equipo fuerte para disputar la crono, la general y las etapas", advirtió con ambición. El vallisoletano empieza con ganas la contrarreloj coruñesa. "A día de hoy es complicado ganar cronos con especialistas como Remco [Evenepoel], así que esta es una oportunidad para mí", analizó, con la vista puesta, también, en arañar las primeras ventajas en la clasificación general.

Adam Yates, George Bennet, Iván Romeo y Jorgen Nordhagen, en la rueda de prensa previa a arranque de O Gran Camiño en Riazor. / OGC

Jorgen Nordhagen, del Visma Léase a Bike, pone el foco en el clima y en el trazado. "El tiempo puede complicar la etapa. Las curvas y los adoquinas la harán más difícil. Tendremos que encontrar nuestro ritmo", apuntó, pendiente, también, de la subida en la mitad del recorrido. George Bennet, del NSN Cycling Team, se descartó de inmediato para contrarreloj, uno de sus puntos débiles. "Va a ser un día difícil para mí. Por suerte, hay cuatro días más" bromeó. Se marca dos minutos de diferencia respecto a Romeo para poder recortarlos en las dos últimas etapas de la cita gallega. Yates, por su parte, sabe que será una etapa "más técnica que dura". "Podemos perder algo de tiempo, pero espero recuperarlo en las próximas etapas", señaló.

En total participan 96 ciclistas de 24 equipos diferentes. Cinco de las escuadras son españolas. Además de Movistar participan el Caja Rural, Burgos Burpellet BH, Kern Pharma y Euskaltel. Portugal, con siete equipos, es el país con más representantes. Además del UAE, el Visma y el NSN, completa el elenco internacional el Meridian de Estados Unidos.

Cortes de tráfico

La prueba durará unas dos horas, pero habrá cortes de tráfico durante buena parte de la jornada. Las afectaciones comenzarán a las 11.00 horas y se prolongarán hasta las 17.10 horas. Limitarán el acceso rodado a Monte Alto, Os Rosales y el paseo marítimo, algo que condicionará los desplazamientos y accesos a centros escolares en un día lectivo.

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El Concello ha elaborado un mapa interactivo en el que pueden observarse todos los cortes de tráfico que afectarán a los coruñeses. Los han dividido en tres sectores, correspondiendo el primero al paseo marítimo y la Torre de Hércules, el segundo de Escravas a Labañou y el tercero de Os Rosales a O Portiño.