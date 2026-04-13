El Obradoiro, sobre los incidentes tras el derbi contra el Leyma: "Lo sucedido no representa los valores del baloncesto ni de ambos clubes"

El Monbus Obradoiro emitió este lunes un comunicado en el que lamenta la trifulca que se desató al final del derbi gallego contra el Leyma Coruña en el Coliseum. "Los incidentes ocurridos al final del partido, en un contexto de máxima tensión y con las pulsaciones propias de la competición, no pueden ni deben empañar lo vivido durante el encuentro", resalta el club compostelano en su escrito.

La entidad santiaguesa resalta que "el baloncesto gallego está más vivo que nunca" tras el espectáculo vivido en las gradas del multiusos coruñés "en un ambiente de gran intensidad deportiva, respeto y pasión por parte de ambas aficiones". "Este tipo de partidos deberían ser siempre una auténtica fiesta del baloncesto, un punto de encuentro para disfrutar del deporte en su máxima expresión", remarcan.

Frente a lo sucedido al final, con la bronca que involucró a jugadores y cuerpo técnico nada más concluir el partido, el Obradoiro pide pararse a reflexionar: "El deporte debe ser siempre un ejemplo de respeto, convivencia y deportividad, y lo sucedido no representa los valores del baloncesto ni de ambos clubes". Afirma en su comunicado que "ha mantenido, mantiene y siempre mantendrá una magnífica relación con el club y con todo el personal que integra al Leyma Coruña". "Por un lado, la competición; y por otro, las relaciones existentes entre ambas entidades, que se fundamentan en el respeto mutuo y en la colaboración permanente fuera de la pista", concluye.

La trifulca

Al término del derbi candente entre el Leyma y el Obradoiro, una final anticipada por el ascenso directo que cayó del lado picheleiro, se montó una trifulca en el centro de la pista, donde los visitantes celebran el triunfo y los naranjas se lamentaban por el resultado adverso. «Al llegar al centro de la pista, estaba Obradoiro celebrando, que tienen todo el derecho del mundo, pero les pedí si se podían mover un poco, porque quería reunirme con mi equipo en el centro, como hacemos siempre. Desde lejos, un jugador suyo [Quintela] me insultó y yo le respondí que solo quería que se hiciesen un poco a un lado. Y, después, otro, desde más lejos [Huskic]. Que me insultasen me afectó. Perdimos y estamos jodidos, porque fueron mejores, pero al ver todo el follón me arrepentí. Por eso se calentaron mis jugadores, porque lo escucharon y vamos todos a muerte. Me pareció feo. Lo único que pedimos es que nos respeten», explicó Carles Marco en la sala de prensa, minutos después.

Lo que comenzó en ese rifirrafe terminó con buena parte de los integrantes de ambas plantillas enfrentados, con enganchones entre Dídac Cuevas y Yunio Barrueta e intercambios acalorados en los que también se vio involucrado Mus Barro. No pasó a mayores, pero afeó el desenlace de un derbi vibrante en la pista, pero respetuoso en las gradas.