Johansen vuela el inicio de O Gran Camiño en A Coruña

Los últimos serán los primeros. Julius Johansen subió al cajón de salida de O Gran Camiño dos horas más tarde que el primer compañero en comenzar a pedalear a los pies de la Torre de Hércules, pero fue el que menos tiempo necesitó para completar los 15 kilómetros que comprendieron la contrarreloj por las calles de A Coruña. Una marca de 17:43 minutos y una ventaja de quince segundos sobre el segundo y el tercer clasificado, Rafael Reis y Nelson Oliveira (separados por apenas unas centésimas) permitió al ciclista danés del UAE Team Emirates vestir el jersey amarillo en la primera etapa de la gran vuelta gallega.

La lluvia respetó a los ciclistas que se aventuraron desde primera hora de la tarde a recorrer el litoral coruñés para adentrarse en Labañou y Os Rosales antes de afrontar, con mayor o menor fortuna, la ruleta rusa de los pinchazos en la zona adoquinada de O Portiño. Fue una tarde de esperar a los favoritos. El joven Jorgen Nordhagen (Visma Lease a Bike) gobernó la clasificación durante buena parte de la prueba, al superar el primer tiempo competitivo, de Abel Balderstone (Caja Rural), aun con la mayoría de los favoritos esperando su turno para subirse a la bici.

Adam Yates (UAE), uno de los favoritos a ganar la general, amenazó con tomar el mando al marcar las mejores referencias en los dos primeros puntos de referencia, con más 10 segundos de margen en ambos. Sin embargo, se vino abajo en el trayecto final, desde el Milenium hasta la línea de meta en la Torre de Hércules, y cedió 22 segundos respecto al talento noruego.

Mejores tiempos

Solo los especialistas portugueses le arrebataron el trono uno detrás de otro. El primero en hacerlo fue Nelson Oliveira (Movistar Team), que llegó a alcanzar a dos ciclistas en la línea de meta, en lo alto de la Torre, para clavar el reloj en una marca de 18:00 minutos. Su compatriota Rafael Reis (Anicolor) poco tardó en marcar en las referencias que le iban a permitir disputar la etapa e, incluso, quedarse con la miel de la victoria en los labios. Superó a Oliveira por unas centésimas, 17:59, y se mantuvo en cabeza a la espera de los últimos favoritos.

Iván Romeo salió del cajón con ganas y cartel para reinar desde su primer día pedaleando por las calles de A Coruña. Sus marcas le establecían entre los mejores, hasta que llegó al infierno de O Portiño. Los adoquines de la ventana del Atlántico ya habían cortado las ruedas de varios corredores antes. Y, al vallisoletano, le tocó el último pinchazo de la jornada en el momento en el que se acercaba, de nuevo, a la zona asfaltada, en el ascensor del monte de San Pedro. Acabó a minuto y medio de la cabeza, muy por detrás de otros compañeros como el gallego Carlos Canal, que firmó la decimoctava plaza, a 1:10 del vencedor.

El honor de vestir los jerseis de la general, de la regularidad y el de la montaña se le escurrió de las manos a Reis en el último instante. Julius Johansen (UAE) no cedió ni un metro más de lo necesario para firmar un espectacular tiempo de 17:43 para cruzar media ciudad volando sobre dos ruedas. Actuación incontestable del danés para firmar al pie de la Torre de Hércules su primera victoria como profesional en la contrarreloj de O Gran Camiño. "Estoy muy contento. Ha sido increíble poder dar lo mejor de mí", reflexionó tras cruzar la línea de meta y recibir casi todos los maillots en el podio de la primera etapa.

Una mujer atropellada

Un accidente cortó la normalidad de la prueba. Una mujer que caminaba por el paseo marítimo, y cruzó en el espacio delimitado para la competición, chocó con el ciclista Diego López (Tavfer), que competía en categoría sub 23. Pudo continuar pese al golpe, mientras que la transeúnte implicada tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario tras ser atendida por los servicios médicos.

El impacto se produjo en el tramo de vuelta, pasando el Milenium de camino hacia el Oceánico. Fuentes de la organización de la carrera indican a LA OPINIÓN que la mujer cruzó el tramo acotado y señalado antes de sufrir el impacto con el ciclista. Ambos necesitaron atención. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario, aunque no está grave. El ciclista, por su parte, terminó la prueba. Lo hizo en la última posición y muy lejos de los primeros puestos.

Próximas etapas

O Gran Camiño continúa este miércoles con la segunda etapa, que se desarrollará en la provincia de Lugo y será, ya, una prueba en ruta. Será un recorrido de 148 kilómetros con salida en Vilalba y meta en Barreiros y 1.933 metros de desnivel, al subir al alto de Gañidoira y al de Noceda.

Noticias relacionadas

La caravana volverá este jueves a la provincia de A Coruña, en la etapa de 169 kilómetros entre Carballo y Pedrón. El viernes se desplazará a Ourense, con una etapa de montaña entre Xinzo de Limia y el Alto de Cabeza de Meda. Acabará el sábado en la provincia de Pontevedra, con una última etapa entre As Neves y el monte Tegra.