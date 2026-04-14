Ciclismo
Trasladada al hospital una transeúnte tras chocar con un ciclista en la prueba de A Coruña de 'O Gran Camiño'
El implicado es Diego López, que pudo terminar la prueba
Un accidente ha cortado la normaldiad de la prueba a contrarreloj esta tarde en O Gran Camiño, que echó a rodar en A Coruña con 15 kilómetros de ida y vuelta desde La Torre de Hércules. Una mujer que caminaba por el paseo marítimo, y cruzó en el espacio delimitado para la competición, chocó con el ciclista Diego López, que competía en categoría sub 23. Pudo continuar pese al golpe, mientras que la transeúnte implicada tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario tras ser atendida por los servicios médicos.
El impacto se produjo en la zona de vuelta, pasando el Milenium, en el tramo de vuelta. La prueba coruñesa, la primera de O Gran Camiño, consta de un contrarreloj de 15 kilómetros que combina un trazado llano con escasos repechos y alguna bajada. Tras la salida, en La Torre de Hércules, avanzan por el paseo marítimo hacia las playas y el estadio de Riazor, rumbo a San Roque, subiendo por la avenida de Labañou hacia el barrio de Os Rosales. Tras rodear la plaza elíptica, se dirigen hacia O Portiño para dar, desde allí, media vuelta. Tras afrontar el tramo adoquinado junto al mar, el más técnico de la etapa, deben pasar por delante del Milenium y seguir la línea de costa hasta llegar a la meta, de nuevo, al pie de la Torre de Hércules.
Fuentes de la organización de la carrera indican a La Opinión que la mujer cruzó el tramo acotado y señalado antes de sufrir el impacto con el ciclista, que estaba realizando ya el recorrido de vuelta. Tras ser ambos atendidos, la mujer fue trasladada a un centro hospitalario. López terminó la prueba a siete minutos y 45 segundos de la cabeza en su categoría.
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