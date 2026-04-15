Los conciertos del Coliseum condicionan el posible 'play off' del Leyma

El Leyma Coruña digiere de puertas hacia dentro el batacazo en el candente derbi gallego contra el Obradoiro. Lo hace centrado en las cuatro finales que le restan por delante en la fase regular. Tres las encadenará en apenas una semana: Fuenlabrada a domicilio este sábado (18.30 horas), Menorca en casa el miércoles (20.45 horas) y Gipuzkoa, también como local, el domingo 26 de abril (12.30 horas). La hoja de ruta la completan la visita al Fibwi Palma, el domingo 3 de mayo (18.00 horas) y una última jornada en la que descansa, pero apunta a estar pendiente de lo que pase en la distancia.

El conjunto naranja, por primera vez en toda la temporada, no depende de sí mismo para ascender de forma directa a la Liga ACB. Al perder el derbi, se dejó, también, el average con los picheleiros. Si ambos hacen un pleno de triunfos, serán los hombres de Diego Epifanio quienes descorchen el champán. Ganar las cuatro finales que restan (cinco, en el caso del Obradoiro) determinará quién sube por la vía rápida quien tiene que ganarse el pan durante un mes más en el play off.

Los equipos clasificados del segundo al noveno puesto disputan una primera ronda al mejor de cinco partidos. El Estudiantes, ganador de la Copa España, tiene asegurada su condición de privilegio en esta eliminatoria y actuará como si hubiese quedado en la segunda posición en la tabla. El Leyma, en el caso de ser damnificado en la pugna por la primera plaza, competiría como tercer clasificado y se mediría al octavo en la tabla, pero mantendría la ventaja de campo. Eso sí, tendrá que afinar la localización por la apretada agenda del Coliseum.

El concierto en el Coliseum

La primera ronda del camino largo hacia la ACB se disputará entre el 14 y el 29 de mayo. Dos semanas para afrontar un máximo de cinco partidos y en las que el equipo coruñés deberá estar pendiente de los tiempos por las actuaciones programadas en el multiusos coruñés en esas fechas. Los naranjas disputarían como locales los dos primeros encuentros: habitualmente el primero se juega un viernes y el segundo, el domingo.

Sin embargo, el multiusos tiene programado un concierto de Dani Martín el viernes 15 de mayo. Poco después actuará Megadeth, el día 27 de mayo, pero no coincidiría en una fecha prevista para un hipotético quinto partido, que también se jugaría en A Coruña.

El Leyma ya disputó la temporada pasada encuentros con pocas horas de diferencia con otros espectáculos, pero un concierto en la misma fecha haría imposible utilizar el Coliseum. La alternativa viable es el Palacio de los Deportes de Riazor, que no cumple con los requisitos de la Liga ACB, pero sí es un recinto válido para los encuentros en Primera FEB.

Final Four

Una vez superada la fase de play off, los cuatro equipos supervivientes disputarán una final four en una sede neutral todavía por definir. La Federación Española de Baloncesto (FEB) da prioridad a las solicitudes de los clubes y ciudades participantes en esa fase final.

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En el hipotético caso de que A Coruña y el Leyma opositasen para acogerla, el Coliseum no cuenta con ningún concierto programado entre el 6 y el 7 de junio, las fechas previstas para conocer quién será el segundo equipo que ascienda este año a la máxima categoría del baloncesto español.