Oliveirense-Liceo: Una final anticipada para soñar con la séptima Champions

El Liceo está a cuatro partidos de sumar otra Champions League a su ilustre palmarés. Sin embargo, solo tendrá permiso para soñar con su séptimo cetro continental, en el novedoso formato de final a ocho que se disputará el mes que viene en Coimbra, si hace este jueves (20.30 horas, TVG), los deberes en su visita a la pista del Oliveirense. El conjunto colegial viaja con todo. Juan Copa recupera a Toni Pérez para elevar las prestaciones en la pista. En la grada, una delegación del Palacio de Riazor tratará de teñir de verdiblanco Oliveira de Azeméis. Todo suma para un equipo que, tras conquistar la Copa del Rey y a punto de amarrar la primera plaza en la fase regular de la OK Liga, quiere seguir ilusionando a A Coruña en busca de una nueva corona de campeón de Europa.

Depender de uno mismo es una bendición y, al mismo tiempo, una presión añadida. El Liceo estuvo virtualmente clasificado para la fase final en su último compromiso continental, cuando ganaba al Barcelos a falta de escasos minutos para la conclusión. El empate agónico de los lusos en los instantes finales dejó a los colegiales con la miel en los labios y cargó la mochila con deberes de cara a la última jornada de la fase de grupos.

Después de un sorteo dispar al inicio de la temporada, el pescado está todo vendido en el grupo A, en el que Porto y Barça comandan la tabla, sin opción de intercambiarse posiciones, y el Trissino y el Reus solo tienen que materializar quién va a ser el tercero y quién se va a llevar la cuarta plaza. Por contra, el vecindario del Liceo es un zafarrancho de combate. El Bassano es colista y el Benfica ya sabe que pasará como primero tras una fase de grupos casi perfecta, en la que los colegiales, con un 4-4 en el Palacio, fueron los únicos capaces de romper su pleno de triunfos. Por el medio, casi todo está por decidir.

Las matemáticas

Los colegiales arrancan la jornada decisiva terceros con 13 puntos en su haber. Son tres más que los que posee el Oliveirense, que marcha quinto con 10 unidades y, por el momento, se quedaría fuera de la siguiente fase. Los de Oliveira de Azeméis ya cayeron (3-2) en la primera jornada en un duelo muy ajustado en el Palacio de Riazor y buscarán una revancha a vida o muerte en su propio feudo.

Nuno Paiva, en el suelo, tras un lance en el partido contra el Oliveirense en el Palacio. / Iago López

Para clasificarse, al Liceo le vale con ganar, empatar e incluso perder por solo un gol. En caso de vencer, asegurará, como mínimo, la tercera plaza. Y si el Sporting no vence en Barcelos, podrá terminar segundo. Si acaba en tablas, el resultado del otro duelo entre lisboetas y barcelenses determinará su posición y su camino en la final a ocho. Si pierde, necesitará una derrota del Barcelos en su casa contra un Sporting ya clasificado matemáticamente para asegurar al cien por cien su presencia en Coimbra.

Los efectivos

No será, ni mucho menos, una tarea sencilla vencer en Oliveira de Azeméis. Sin embargo, Juan Copa no se guarda nada para esta final anticipada en la competición continental. El técnico volverá a contar con Toni Pérez, que apuró los plazos de recuperación de la lesión que sufrió hace casi dos meses ante el Bassano para poder acompañar al equipo en este duelo trascendental. El asturiano, que suma trece goles entre OK Liga y Champions en su temporada de regreso a la casa colegial, aportará su talento, su veteranía y su voracidad de cara a portería para aplacar las ambiciones de un Oliveirense que saldrá a morder a por los tres puntos.

Las paradas de un Blai Roca que se ha ganado sin titubeos la confianza del Palacio de Riazor y la calidad colectiva de Dava Torres, César Carballeira, Nuno Paiva, Arnau Xaus o Nil Cervera elevan el techo competitivo. Será, también un examen para el recién renovado Jacobo Copa y para Tombita, que seguirá en la lista. Bruno Saavedra, que todavía tiene que cumplir su sanción, es la única baja en el plantel de Juan Copa.

Será un reencuentro con viejos y futuros conocidos. Bruno di Benedetto es uno de los líderes ofensivos del proyecto luso. Junto a él, en otras labores, está un Franco Platero que también tiene pasado colegial y que regresará a la disciplina colegial dentro de unos meses. El plantel lo completan veteranos como Joao Souto y Lucas Martínez y talentos de presente y futuro como Joan Galbas y Marc Rouzé. Tratarán de anular al Liceo y de hacerse fuertes en su pista para ganarse un hueco en la fase final. Solo suman tres victorias en esta fase de grupos, dos contra el Bassano y una, precisamente, en casa, frente al Sporting.

Viaje de la afición

Más allá de los diez jugadores que tenga Juan Copa a sus órdenes en la pista o en el banquillo, el Liceo contará en esta ocasión con un factor diferencial: la afición. El club hizo un llamamiento la semana pasada para arropar a los jugadores en tierras portuguesas y no fallaron. Salen este jueves a primera hora de la tarde (15.30 horas) desde el estadio de Riazor para animar en vivo al equipo en Oliveira de Azeméis.

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Un partido especial, con un premio mayor muy suculento, espera a un Liceo que no pierde ni un ápice de garra y de gen competitivo. Más, si tiene detrás a una afición dispuesta a recorrer kilómetros y cruzar fronteras un día lectivo para que el conjunto coruñés pueda asegurar su plaza de lujo entre los ocho mejores equipos de Europa. Si lo consigue, Coimbra será la ciudad en la que el conjunto colegial tendrá derecho a soñar con elevar al cielo su séptima corona europea.