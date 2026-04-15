El reencuentro del Leyma Coruña y Augusto Lima: el pívot del Fuenlabrada se cruza con su pasado

"Quiero demostrar que voy a volver y que he vuelto", defendió Augusto Lima a las pocas semanas de enrolarse en el proyecto con el que el Leyma Coruña se estrenó en la Liga ACB. El pívot hispanobrasileño llegó como un veterano consagrado en la máxima categoría con ganas de volver a ofrecer su mejor versión tras sufrir una larga lesión en su etapa anterior, en el Unicaja. Este sábado (18.30 horas), tras un paso por Indonesia y un regreso agridulce al San Pablo Burgos, vuelve a cruzarse con el conjunto coruñés mientras busca su hueco en las filas del Fuenlabrada.

Cuando el Leyma Coruña tiró abajo las puertas de la ACB, tres nombres ilustres inauguraron el mercado de fichajes para configurar una plantilla que, al final, no logró amarrar la permanencia: Trey Thompkins, Phil Scrubb y Augusto Lima. El primero juega ahora en Taiwán y, los otros dos, han reforzado a mitad de temporada a dos conjuntos de Primera FEB. El canadiense le cambió la cara al Palmer, pero sufrió esta semana una lesión que le impedirá jugar en lo que resta de liga. El hispanobrasileño, por su parte, es el que ha tenido un camino más serpenteante en el último año y medio.

Lima en A Coruña

Aterrizó en la recién inaugurada pista del Coliseum con la vitola de ser el cinco predilecto de Diego Epifanio. Coincidió con el propio Epi y con Huskic en su etapa anterior, en el San Pablo Burgos. Entonces, era un pívot que marcaba las diferencias en la ACB. Despuntó en la cantera del Unicaja, se ganó un nombre en el UCAM Murcia y llegó a militar en el Real Madrid para, luego, instalarse en otros equipos de élite del Viejo Continente, como el Zalgiris y el Besiktas. Después de algunas idas y venidas en Burgos, Murcia y la liga china, regresó a Málaga, donde sufrió una grave lesión que le dejó más de un año fuera de las canchas. El Leyma le ofreció el contexto para sentirse importante y recuperar su versión más competitiva en la élite.

Augusto Lima se abre paso con el balón frente a Santi Yusta. / ACB

Parecía una simbiosis perfecta e, incluso, funcionó en el primer tramo de liga. El triunfo ante el Real Madrid en el estreno en la máxima categoría, la paliza al Zaragoza o el asalto a la pista del Girona llegaron, todos, con Lima como uno de los pilares del quinteto. Aportó músculo en la pintura y esa dosis de veteranía que necesitaba una plantilla con ocho jugadores renovados tras el ascenso histórico a la máxima categoría.

Una lesión muscular de un mes y medio truncó la dinámica de un Lima que ya nunca volvió a tener regularidad y de un Leyma que comenzó a cavar su propia tumba al ser incapaz de incorporar un recambio para el brasileño antes de que fuese demasiado tarde. Un mes tardó en llegar un fichaje, Thomas Heurtel, cuya incorporación no respondía buscaba paliar la ausencia del cinco. Aunque se recuperó volvió a jugar, no lo hizo con la misma regularidad. Su participación fue intermitente y las dolencias puntuales le volvieron a dejar fuera de los planes en el último tercio de la liga. Para entonces, el club ya había encontrado a Karlis Silins para paliar los problemas en el poste, aunque ya era demasiado tarde para evitar el descenso.

Excursiones

Lima puso fin a su etapa en el Leyma con un promedio de 5 puntos, 4,4 rebotes y 1,4 asistencias en los 16 encuentros que disputó, en los que no acostumbraba a superar los 14 minutos en la cancha. Cerrada la carpeta del conjunto coruñés, encontró rápidamente acomodo en el Sigma Bogor de Indonesia. Cayó eliminado en las semifinales del play off de su liga doméstica.

Lima, en un entrenamiento con el Baloncesto Fuenlabrada / Baloncesto Fuenlabrada

Esta temporada estuvo a la espera de una oportunidad en la élite y la encontró en Burgos. San Pablo recurrió a él en busca de una reacción para luchar por la salvación en la Liga ACB, pero sus números están lejos de su versión más competitiva. Jugó cinco partidos, en ninguno superó los cinco minutos en la cancha y, en total, sumó tres puntos y seis rebotes.

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Abandonó hace menos de un mes el conjunto burgalés y encontró un hueco en las filas del Fuenlabrada. Pese a ganar protagonismo en el conjunto madrileño, todavía está lejos de unas cifras alarmantes para la defensa naranja. No obstante, por quién es y por quién puede ser, los pupilos de Carles Marco saben que no pueden bajar la guardia con Augusto Lima.