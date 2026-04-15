Toni Pérez entra en la lista del Liceo contra el Oliveirense

El Liceo viaja con todo para medirse este jueves (20.30 horas) al Oliveirense. Además del desplazamiento de aficionados verdiblancos, que arroparán a los suyos en busca del billete a la final a ocho de la WSE Champions League, contará con todo su arsenal sobre la pista. Toni Pérez entra en la convocatoria y estará a disposición de Juan Copa para ofrecer todo su talento y sus goles de cara a un duelo trascendental en territorio luso.

El artillero asturiano se ha perdido casi dos meses de competición. Se lesionó en el duelo a domicilio contra el Bassano al pisar mal mientras superaba a un adversario tendido en el suelo. Las exploraciones médicas descartaron una lesión ósea y no tuvo que pasar por el quirófano, pero el tratamiento conservador dificultaba la opción de que volviese a jugar esta temporada.

Sin embargo, Toni acortó los plazos a pasos agigantados para volver cuanto antes a la acción. Hace unas semanas comenzó a patinar de nuevo en los entrenamientos y, ahora, podrá ayudar al resto de sus compañeros en un duelo fundamental. Hasta su lesión, firmó once goles en OK Liga y otros dos en Champions. Pese a estar apartado de la pista, no dejó de arropar al equipo, con el que festejó como uno más la Copa del Rey conquistada el mes pasado.

Las matemáticas del Liceo

El Liceo depende de sí mismo para entrar entre los cuatro primeros clasificados de su grupo. Marcha tercero con 13 puntos y aventaja en tres al Oliveirense, que está en la quinta posición con 10 unidades. Si vence o empata en Oliveira de Azeméis, garantizará una plaza en la final a ocho de Coimbra.

En caso de perder, deberá esperar un resultado beneficioso en otro duelo clave del grupo, entre el Barcelos y el Sporting. Los lisboetas ya están clasificados y van segundos, pero el barcelenses marcha cuarto, con dos puntos menos que los colegiales. Para asegurar el pase cayendo ante el Oliveirense, deberá esperar una derrota del Barcelos, vigente campeón de la máxima competición continental, en su feudo contra un rival que ya solo se juega la segunda plaza. Incluso con victoria o empate, los colegiales tendrán que esperar al resultado de este otro duelo para conocer su posición exacta en la tabla y, en caso de pasar, el camino que tendrá por delante hacia la final de la Champions.