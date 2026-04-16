2-2 | El Liceo se mete con euforia y sufrimiento en la final a ocho de la Champions

Sufrió, sesteó por momentos y se vio con el agua al cuello hasta el último minuto, pero el Liceo llegó a puerto y estará en la final a ocho de la WSE Champions League. Arropado por una multitud de aficionados desplazada hasta Portugal un jueves lectivo, firmó unas tablas (2-2) reñidísimas en el duelo decisivo contra el Oliveirense. No jugó bien, le costó generar peligro y fue a remolque dos veces ante los tantos de Bruno di Benedetto y Marc Rouzé, pero logró salir a flote gracias a una falta directa de Arnau Xaus y un disparo desde media pista de Nil Cervera cuando los lusos estaban ya sin portero. Empezó la jornada segundo, opositó a la segunda plaza, pero finalmente se tiene que conformar con la cuarta y se medirá al Porto en los cuartos de final en Coimbra.

Una primera parte de empate técnico y, quizá, con un pinganillo pendiente de los acontecimientos en el otro duelo clave, el Barcelos-Sporting. El Liceo salió con su cinco de gala y con Toni Pérez a la espera en el banquillo. Algunos disparos de Dava Torres y Arnau Xaus, abriendo la pista y atacando con verticalidad, sentaron las bases de un tramo inicial parejo y con ambas escuadras midiendo las fuerzas del oponente. El Oliveirense, obligado a ganar para seguir en la Champions, confió sus opciones al stick del excolegial Franco Platero.

Mientras los técnicos del pabellón de Oliveira de Azeméis arreglaban una valla defectuosa frente al banquillo del Liceo, las noticias de los goles del Sporting tranquilizaban a los colegiales y alentaban al Oliveirense. En una caída de Jacobo Copa pudo romperse el partido. Bruno di Benedetto se ganó una azul por recriminarle la caída al jugador colegial y dejó en inferioridad a los suyos.

Los aficionados del Liceo, en Riazor antes de salir hacia Oliveira de Azeméis. / Casteleiro

Fueron instantes de acoso y derribo, con remates sin cesar de un Toni Pérez que salió para oler el veneno. Nil Cervera y Dava Torres insistieron una y otra vez, pero no pudieron encontrarle las cosquillas al meta rival y rezaron al ver a Blai salvar algún que otro contragolpe. Cuando el Oliveirense recuperó la igualdad de fuerzas, disfrutó de sus mejores minutos. El Liceo pareció sestear pese a saber que el Barcelos había empatado, pero el Sporting logró ponerse 2-3 camino del descanso. En Oliveira, las tablas sin goles parecían el resultado adecuado en el entretiempo, pero una azul a César Carballeira lo cambió todo. Los lusos, con Di Benedetto como brazo ejecutor, aprovecharon una bola filtrada para batir a Blai Roca (1-0) a ocho segundos de enfilar el túnel de vestuarios.

Segunda parte

Aún restaron 45 segundos de pánico y de inferioridad en el inicio del segundo acto. El chaparrón no amainó al recuperar la igualdad de fuerzas. Franco Platero y Bruno di Benedetto tuvieron en sus manos el 2-0 mientras a los de Juan Copa les costaba un mundo crear un mínimo de peligro cerca de Bernardo Mendes. El intercambio de goles entre el Barcelos y el Sporting en el otro partido solo pareció encender a los de Oliveira, que llegaron a estrellar una bola en el palo antes de pegarse un tiro en el pie. Cometieron su décima infracción y le dieron una vida extra al Liceo. Arnau Xaus salió a la pista para ejecutar y anotar la falta directa (1-1).

El empate motivó a los verdiblancos, que soñaron con remontar y asaltar el segundo puesto aprovechando que el Barcelos se puso por delante ante el Sporting. Sin embargo, las tablas apenas duraron tres minutos. Marc Rouzé aprovechó una bola filtrada para batir con sutileza y devolverle los sudores fríos a la parroquia liceísta (2-1).

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Fueron diez minutos de sufrimiento en el alambre. Un gol del Oliveirense dejaría al Liceo fuera de la final a ocho. Y no fueron pocos los méritos del conjunto portugués para incrementar su renta. Los lusos murieron matando, con cinco jugadores de pista, pero Nil Cervera consiguió cazar una bola y convertirla, con un remate desde media pista, en el gol del empate (2-2) a 40 segundos del final. César Carballeira tuvo una ocasión idéntica sobre la bocina para remontar, pero no encontró la red. Empate agónico que sirve para amarrar la cuarta plaza en una noche en la que el sufrimiento dio paso a la euforia. Está a tres partidos de su séptima corona continental.