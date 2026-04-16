Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio de la Primitiva millonaria: declara la hermana de los acusadosLos vecinos del edificio de ronda de Outeiro celebran vivir con "más calma"Villares pide volver al PP y reclama disculpasEl bar que conquista Os Mallos con su churrasco de barrilEl caos de las balizas: casi 90.000 conductores circulan en ilegalidad sin saberloInditex sufre un ciberataqueXoel López actuará en la noche de San JuanEl Dépor Abanca y Fran Alonso separan sus caminos
instagramlinkedin

Atletismo

Abiertas las inscripciones para la Baixada Popular de San Pedro de Visma

La segunda prueba de Coruña Corre se disputará el domingo 10 de mayo

Participantes en la Baixada Popular de San Pedro de Visma, el año pasado.

Participantes en la Baixada Popular de San Pedro de Visma, el año pasado. / Iago López

RAC

A Coruña

El programa de carreras populares Coruña Corre abrió las inscripciones para la decimoséptima edición de la Baixada Popular de San Pedro de Visma. La segunda prueba de este año se disputará el domingo 10 de mayo. Se trata de una de las pruebas más exigentes del calendario. Tiene un recorrido de 6,5 kilómetros.

Los atletas partirán desde el cruce entre las calles San Pedro de Visma y Aguillón, cerca del centro cívico municipal del barrio. Habrá un punto de control en la mitad del recorrido y el tramo final incluirá la bajada por la carretera de Mazaido.

Noticias relacionadas

Las personas interesadas en participar deben formalizar su inscripción en la página web de Coruña Corre antes del domingo 3 de mayo. Al igual que en todas las citas del programa, habrá carreras adaptadas por distancia y categoría para los menores de edad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El propietario del edificio número 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos, planea vender el bloque entero tras desinfectarlo y realizar obras exigidas por el Concello de A Coruña
  2. Los vuelos de Londres, Málaga y Valencia abandonaron Alvedro con una ocupación media del 90% en su último mes
  3. Binter lanza una promoción para volar entre A Coruña y Canarias por 80 euros el trayecto
  4. La Xunta rebaja de 'aceptable' a 'deficiente' el estado de La Terraza, que languidece sin plazos para su rehabilitación
  5. La Policía concluye que el apostante de la Primitiva millonaria estaba delante del lotero cuando se comprobó el boleto
  6. Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
  7. O Deportivo adapta o seu nome ao topónimo da cidade: será da Coruña
  8. La heladería artesanal mejor valorada de A Coruña: 'Nuestro helado de mango es como morder la fruta natural

Tres finales por la permanencia para el 5 Coruña: "Espabila, que esto lo sacamos"

Tres finales por la permanencia para el 5 Coruña: "Espabila, que esto lo sacamos"

Abiertas las inscripciones para la Baixada Popular de San Pedro de Visma

Abiertas las inscripciones para la Baixada Popular de San Pedro de Visma

La carrera Costa Ártabra calienta motores: este viernes abre la recogida de dorsales

La carrera Costa Ártabra calienta motores: este viernes abre la recogida de dorsales

Oliveirense-Liceo: Una final anticipada para soñar con la séptima Champions

Los conciertos del Coliseum condicionan el posible 'play off' del Leyma

Los conciertos del Coliseum condicionan el posible 'play off' del Leyma

El reencuentro del Leyma Coruña y Augusto Lima: el pívot del Fuenlabrada se cruza con su pasado

Así son las cuentas del Liceo para seguir en la WSE Champions League: pasará hasta perdiendo por un gol

Así son las cuentas del Liceo para seguir en la WSE Champions League: pasará hasta perdiendo por un gol

Toni Pérez entra en la lista del Liceo contra el Oliveirense

Tracking Pixel Contents