Atletismo
Abiertas las inscripciones para la Baixada Popular de San Pedro de Visma
La segunda prueba de Coruña Corre se disputará el domingo 10 de mayo
El programa de carreras populares Coruña Corre abrió las inscripciones para la decimoséptima edición de la Baixada Popular de San Pedro de Visma. La segunda prueba de este año se disputará el domingo 10 de mayo. Se trata de una de las pruebas más exigentes del calendario. Tiene un recorrido de 6,5 kilómetros.
Los atletas partirán desde el cruce entre las calles San Pedro de Visma y Aguillón, cerca del centro cívico municipal del barrio. Habrá un punto de control en la mitad del recorrido y el tramo final incluirá la bajada por la carretera de Mazaido.
Las personas interesadas en participar deben formalizar su inscripción en la página web de Coruña Corre antes del domingo 3 de mayo. Al igual que en todas las citas del programa, habrá carreras adaptadas por distancia y categoría para los menores de edad.
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