Atletismo
La carrera Costa Ártabra calienta motores: este viernes abre la recogida de dorsales
La prueba de 10 kilómetros se disputa este domingo y une los castillos de Santa Cruz y San Antón
La cuarta edición de la carrera Costa Ártabra une este domingo los castillos de Santa Cruz y San Antón. Los atletas inscritos en la prueba de 10 kilómetros entre Oleiros y A Coruña pueden recoger desde esta tarde sus dorsales en la quinta planta de El Corte Inglés en A Coruña. Podrán hacerlo este viernes entre las 17.00 y las 21.00 horas y este sábado de 10.00 a 14.00 horas.
La carrera arranca este domingo a las 9.30 horas desde la calle Carlos Manuel de Cépedes y finalizará en O Parrote. Recorrerán el litoral oleirense, hacia Santa Cristina, para cruzar A Pasaxe y dirigirse hacia la meta por la costa coruñesa. Los participantes contarán con servicio de lanzadera y bolsa de corredor. También habrá servicio de fisioterapia al finalizar. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, masculina y femenina, y premios para los tres ganadores absolutos de la carrera.
Se trata de una prueba benéfica organizada por la Asociación Casco en colaboración con la Federación Galega de Atletismo. Lo recaudado irá destinado a la unidad de VIH del Chuac. Esta edición, además, rinde homenaje al atleta olímpico coruñés Andrés Díaz.
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