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Atletismo

La carrera Costa Ártabra calienta motores: este viernes abre la recogida de dorsales

La prueba de 10 kilómetros se disputa este domingo y une los castillos de Santa Cruz y San Antón

Participantes en la carrera Costa Ártabra, el año pasado.

Participantes en la carrera Costa Ártabra, el año pasado. / Iago López

RAC

A Coruña

La cuarta edición de la carrera Costa Ártabra une este domingo los castillos de Santa Cruz y San Antón. Los atletas inscritos en la prueba de 10 kilómetros entre Oleiros y A Coruña pueden recoger desde esta tarde sus dorsales en la quinta planta de El Corte Inglés en A Coruña. Podrán hacerlo este viernes entre las 17.00 y las 21.00 horas y este sábado de 10.00 a 14.00 horas.

La carrera arranca este domingo a las 9.30 horas desde la calle Carlos Manuel de Cépedes y finalizará en O Parrote. Recorrerán el litoral oleirense, hacia Santa Cristina, para cruzar A Pasaxe y dirigirse hacia la meta por la costa coruñesa. Los participantes contarán con servicio de lanzadera y bolsa de corredor. También habrá servicio de fisioterapia al finalizar. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, masculina y femenina, y premios para los tres ganadores absolutos de la carrera.

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Se trata de una prueba benéfica organizada por la Asociación Casco en colaboración con la Federación Galega de Atletismo. Lo recaudado irá destinado a la unidad de VIH del Chuac. Esta edición, además, rinde homenaje al atleta olímpico coruñés Andrés Díaz.

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