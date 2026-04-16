Tres finales por la permanencia para el 5 Coruña: "Espabila, que esto lo sacamos"

"Nosotros ya sabíamos que íbamos a estar al final de la temporada peleando por no descender", reconoce Toochy González. El 5 Coruña vive esta campaña su primera experiencia en Segunda B. Es su estreno en la tercera categoría del fútbol sala español y la primera vez, también, que compite a nivel nacional. A tres jornadas del final de la liga, se encomienda al valor de un vestuario que es como una familia para sacar adelante la comprometida situación en la tabla. "Dependemos de nosotros mismos, pero nuestros rivales también están jugándose sus objetivos. Tenemos que ir semana a semana", advierte el preparador del conjunto rojillo.

El equipo coruñés visita este domingo (12.30 horas) la pista del filial del Noia, que marcha tercero en la tabla y está inmerso en la lucha por el play off de ascenso. La próxima semana recibirá al Vilalba, un rival directo en la pugna por evitar el descenso a Tercera. Acabará en Salamanca, ante otro rival de la zona noble. En una liga de 16 equipos en la que bajan los cuatro peores, el 5 Coruña marcha actualmente decimotercero con 34 puntos, a dos puntos de la zona segura.

Cabría la posibilidad de que fuesen cinco los equipos que se marchan al pozo por arrastres, con el Burela, en Segunda División, inmerso en la pelea por el descenso a la tercera categoría nacional. "No creo que nos afecte porque habrá una reestructuración, aunque no hemos llegado a mirarlo porque estamos convencidos de que no lo habría y no queremos meternos más presión", reconocen en el club.

La confianza del 5 Coruña

Lejos de caer en la desesperación, hay confianza en el seno del 5 Coruña por la forma de encarar los partidos y la temporada. "En toda la liga no hubo ningún rival que nos aplastase. Siempre estuvimos en el partido, sin importar el resultado. La semana pasada perdimos 2-4 en casa contra el Benavente, pero llegamos a estar por delante, fuimos competitivos y llegamos vivos a los minutos finales", ejemplifica Toochy. Creen de forma ciega que estos duelos decisivos se decantarán por detalles ínfimos y, por tanto, está prohibido bajar los brazos. "Si te dejas ir, en esta categoría te matan", reflexiona.

Otro aspecto para la esperanza, a pesar del calendario exigente que tienen por delante, son sus actuaciones ante rivales de la parte alta. "De los equipos que están entre los cinco primeros, ganamos a dos, Lugo Sala y O Esteo, y en la primera vuelta ya empatamos contra el Noia. Hay que ser positivos porque esta liga está tan igualada que nadie es tan superior como para no darle opciones de ganar al rival", añade el técnico, que se muestra optimista.

Un proyecto sólido

En un espacio de apenas cuatro años, el equipo coruñés pasó de lamentar un descenso de Tercera a Preferente a apretar los dientes para asegurar su salvación en Segunda B. Por el camino, se forjó un grupo humano que, para el técnico, es la gran baza con la que cuenta para lograr el objetivo. "Somos una familia y, en estos momentos, eso es muy importante. Llegas un día al entrenamiento y ves a una persona desanimada, pero no tienes que ir a hablar con él porque ya va un compañero a decirle 'espabila, que esto lo sacamos'. Cuando pierdes, todo el mundo se va fastidiado, pero el lunes vuelven con ganas a entrenar", expone Toochy González.

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El técnico confía en la permanencia y en continuar en una categoría de máxima exigencia en la que el club pueda crecer contra rivales de nivel. Sin embargo, no le preocupa que un descenso pueda quebrar la línea del proyecto. "Si bajamos, el objetivo la temporada que viene será pelear por volver a ascender, pero este es un proyecto a largo plazo y con las bases bien asentadas. La presión es solo nuestra propia exigencia, nada más", sentencia.