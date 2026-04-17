Compañía-Dominicos, el derbi del ascensor

Uno sube, el otro baja. No deja de ser un derbi. Un Compañía de María en trayectoria ascendente y un Dominicos con una segunda vuelta atascada se encuentran el eascensor para verse las caras en Elviña 2 (sábado, 19.30 horas, Ok Liga TV) con poco en juego en la tabla, más allá del honor, que no es poco porque van a dirimir quién es el dominador de Plata entre los coruñeses, a falta de cinco jornadas. El equipo de la Ciudad Vieja coqueteó con el ascenso en la primera vuelta y el conjunto de Riazor tuvo que fajarse en la parte baja durante los primeros compases de competición. Poco a poco sus trayectorias han ido convergiendo y ya están a tiro. 21 puntos los locales y 24 de los visitantes. El rey de pista.

Miguel López, capitán de Dominicos, no niega que la temporada empezó mejor de lo que está yendo en este momento para ellos, pero la rivalidad es siempre la rivalidad: "Llevamos una segunda vuelta mucho peor de lo que nos gustaría. Nos desinflamos algo en comparación con la primera. Las temporadas son largas y las situaciones van cambiando, pero esto es un derbi. Da igual la racha que lleves. Siempre apetece jugarlo y ganarlo, claro", razona quien se encontrará enfrente, entre otros, con Ignacio Buruaga, que hace las mismas funciones en Compañía, además de sumar goles, una de sus tareas predilectas: "Estamos en una buena dinámica ahora. Hemos tenido bajas y alguna lesión, pero estamos remando y muy contentos por dar la cara en todos los partidos. Los chavales y los júnior están respondiendo muy bien. Estamos sorprendidos por la madurez que están demostrando. No se arrugan con nadie. Espero que esto también les venga bien luego para sus campeonatos y los partidos que tendrán. Tenemos muchas ganas del derbi. Es un partido para disfrutar".

Ignacio Buruaga y Miguel López, capitanes de Compañía y Dominicos. / GUS DE LA PAZ

Buruaga es más experto portando el brazalete en este tipo de partidos, mientras López vive una de sus primeras experiencias. El rol cambia, las sensaciones, los nervios y ese ambiente cargado no varían. En Compañía van con expectativas máximas al encuentro. "El Dominicos siempre tiene esa garra. Ahora llevan una racha en la que les está costando, pero el derbi es el derbi. Yo espero que haya muchos goles para que la gente que venga a verlo disfrute", apunta mientras en Dominicos quieren abstraerse de las dinámicas de ambos equipos. No hay mejor duelo que un clásico coruñés para conseguirlo: "Yo solo llevo cuatro años jugando estos derbis. Este es el primer año que lo hago como capitán. Siempre hay esas ganas, no solo de ganar, sino de hacer un partido que la afición disfrute. Lo que pasa en la pista se queda en la pista, pero son partidos más intensos que, como jugador, siempre te apetece jugar. Como aficionado, también son los que apetece ver. Que sea una fiesta y, en este caso, que gane el Dominicos".

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El relevo y Pablo Cancela

El momento delicado que vivió en la primera vuelta, sumado a la presencia del filial en OK Bronce y la marcha a mitad de temporada de un referente como Pablo Cancela, puso a Compañía en una situación límite que ha solventado. La solución, cantera y más cantera, ahondar en el modelo de apuesta por los jóvenes y por ese talento inagotable que luce su base. "Es una gestión complicada. Yo les digo a los jóvenes que aprovechen y disfruten de la oportunidad. Les viene muy bien para seguir creciendo y mejorando. Sobre todo, no deben tener ninguna presión. Esto es un privilegio. Yo creo que están respondiendo muy bien", relata un Buruaga que no niega la importancia de la baja de Cancela, pero que prefiere quedarse con todas las enseñanzas que les dejó en el tiempo que estuvo. "Todos aprendimos de él porque es un jugador con una trayectoria espectacular y con exigencia, también, en los entrenamientos. Es a lo que está acostumbrado y eso nos ha ayudado mucho a nivel de competitividad y de concentración. Nos ha enseñado lo que es la élite y lo que hay que tener para llegar arriba. Cada uno lo ha gestionado a su manera, pero todos nos damos cuenta de lo que hay que currar. Yo le estoy muy agradecido por lo que nos enseñaba a todos", razona. Pablo Cancela no estará, sí Ignacio Buruaga, Miguel López y el resto de protagonistas de Compañía y Dominicos para disfrutar de una fiesta y decidir quién manda en Plata en A Coruña.