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El Leyma, entre el duelo y la pelea por un imposible

El Obradoiro arrolla al COB y el equipo naranja debe rehacerse y seguir en la pugna por subir

Jorgensen ante Obradoiro

Jorgensen ante Obradoiro / Carlos Pardellas

Carlos Miranda

Carlos Miranda

El Obradoiro, subido a la ola del asalto del Coliseum, no levanta el pie del acelerador y así vio el COB (94-57) como le pasaba por encima anoche en un Fontes do Sar que huele la sangre y ve el ascenso en el horizonte. Ante ese tsunami a punto de romper y aún con los arañazos deportivos y emocionales del derbi, debe pelear un Leyma que se encontrará esta tarde enfrente con un meritorio Fuenlabrada (18.30 horas, LaLiga TV) que puede convertirse en uno de sus rivales en un hipotético y cruel play off de ascenso a ACB. El equipo de Carles Marco, aún en fase de «duelo», pretende regatear el máximo tiempo posible un destino marcado . De momento, lo único que puede hacer es recomponerse y trazar una trayectoria inmaculada hasta el final de la fase regular, a la espera de un improbable pinchazo santiagués.

Marco no negó que su equipo estuvo «jodido» en el día de descanso tras la derrota y que aún hay escuelas en el grupo, pero la mejor terapia es el día a día, el propio baloncesto y, en ese sentido, la actitud del grupo siempre ha sido inmejorable toda la temporada. No hay mayor ni mejor punto de apoyo. «Tenemos la suerte de tener un grupo fantástico. Pueden estar mejor o peor físicamente, anímicamente, pero cuando llega la hora de entrenar y de prepararnos para el siguiente reto, son conscientes de que hay que dejar un poquito de lado lo que ha pasado», asegura orgulloso de un equipo que luce un balance de 25 victorias y tan solo tres derrotas que es muy probable que no le dé para subir de manera directa a la ACB. Uno de los mejores equipos de la historia de la LEB Oro o Primera RFEF que se va a quedar con la miel en los labios.

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Otras preocupaciones

El Leyma, sin bajas y una rotación reducida, se medirá a un cambiante e improvisado Fuenlabrada que en los últimos compases de esta Primera FEB se ha visto reforzado con un viejo conocido, Augusto Lima. El brasileño, tras dejar A Coruña y en los estertores de su carrera, ha vivido varias experiencias exóticas, la última más natural, pero fallida en Burgos. A Carles Marco le preocupan más otros activos del conjunto madrileño. «Es un equipo que viene jugando bien. Ha ido cambiando, con una buena plantilla. Un base muy directo, otro con experiencia. Un jugador extraordinario como es Benite. Por dentro con dos cincos muy potentes, buenos jugadores, rebote defensivo y correr… No sabemos si va a estar Kasibabu (operado en el tabique nasal hace una semana), pero es una cancha difícil, un rival complicado. Nosotros tenemos que intentar jugar rápido, pasarnos bien el balón y estar concentrados», cuenta un entrenador concienciado y con la idea de dar guerra hasta el final, por el ascenso directo o en play off. n

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