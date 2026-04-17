¿Qué partidos y citas hay este fin de semana en el deporte de A Coruña?

El deporte de A Coruña no se acaba con el Dépor, el Leyma, el Liceo y el derbi de OK Plata entre Compañía y Dominicos.

Balonmano

El OAR Attica 21 recibe al Zaragoza el sábado a las 19.00 horas con la ilusión de apurar sus opciones de play off a Asobal. El equipo coruñés ha acusado el esfuerzo en las últimas semanas, pero quiere dar un último arreón. El Culleredo visita a las 17.00 a Porriño en Primera Nacional.

Rugby

La Copa de la Reina llega a Elviña el sábado a las 18.00 con el duelo entre el CRAT y El Salvador con un puesto en juego para la final. Su rival cuenta los partidos por victorias esta temporada.

Baloncesto

Maristas, ya como campeón y a la espera del play off de ascenso , disputa la última jornada en su pabellón el sábado a las 19.00 horas ante el CB León, tercer clasificado en el Grupo B de la Liga Femenina 2.

HOCKEY MARINEDA TRAVIESAS / CASTELEIRO / LCO

Hockey sobre patines

Además del derbi, en Plata femenina Marineda visita el sábado a las 16.30 a Patinalón y Resa Cambre juega el domingo en Os Campóns a las 11.00. En OK Bronce masculina, el sábado Urdaneta-CH Oleiros (18.00), Ordes-Compañía B (19.30) y Oviedo Roller-Liceo B (20.00).

Fútbol sala

El 5 Coruña, en plena lucha por la permanencia, visita al Noia, cuarto clasificado, el domingo a las 12.30. Es la primera de tres finales para ellos.

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Atletismo

La Costa Ártabra, de diez kilómetros, une el domingo los castillos de Santa Cruz y San Antón. Arrancará a las 9.30 desde la calle Carlos Manuel de Cépedes y finalizará en O Parrote. Recorrerán el litoral oleirense, hacia Santa Cristina, para cruzar A Pasaxe y dirigirse hacia la meta por la costa coruñesa. n