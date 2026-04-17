Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Helton Leite, la 1ª tras su salida del DéporOposiciones para profesores en GaliciaTrabajadores del sector textil protestan en A CoruñaEl cupón de la ONCE deja un premio de 500.000 euros en A CoruñaTranvías lanza servicios especiales al Coliseum y Riazor y refuerza líneas a la UDCTriple escala de cruceros en A CoruñaSalto térmico este fin de semana en GaliciaLa mejor pizza napolitana de España es de A Coruña
instagramlinkedin

¿Qué partidos y citas hay este fin de semana en el deporte de A Coruña?

El OAR apura sus opciones, Maristas cierra la liga y CRAT juega la Copa

Un partido del CRAT esta temporada.

Un partido del CRAT esta temporada. / Casteleiro

Carlos Miranda

Carlos Miranda

El deporte de A Coruña no se acaba con el Dépor, el Leyma, el Liceo y el derbi de OK Plata entre Compañía y Dominicos.

Balonmano

El OAR Attica 21 recibe al Zaragoza el sábado a las 19.00 horas con la ilusión de apurar sus opciones de play off a Asobal. El equipo coruñés ha acusado el esfuerzo en las últimas semanas, pero quiere dar un último arreón. El Culleredo visita a las 17.00 a Porriño en Primera Nacional.

Rugby

La Copa de la Reina llega a Elviña el sábado a las 18.00 con el duelo entre el CRAT y El Salvador con un puesto en juego para la final. Su rival cuenta los partidos por victorias esta temporada.

Baloncesto

Maristas, ya como campeón y a la espera del play off de ascenso , disputa la última jornada en su pabellón el sábado a las 19.00 horas ante el CB León, tercer clasificado en el Grupo B de la Liga Femenina 2.

HOCKEY MARINEDA TRAVIESAS

HOCKEY MARINEDA TRAVIESAS / CASTELEIRO / LCO

Hockey sobre patines

Además del derbi, en Plata femenina Marineda visita el sábado a las 16.30 a Patinalón y Resa Cambre juega el domingo en Os Campóns a las 11.00. En OK Bronce masculina, el sábado Urdaneta-CH Oleiros (18.00), Ordes-Compañía B (19.30) y Oviedo Roller-Liceo B (20.00).

Fútbol sala

El 5 Coruña, en plena lucha por la permanencia, visita al Noia, cuarto clasificado, el domingo a las 12.30. Es la primera de tres finales para ellos.

Noticias relacionadas

Atletismo

La Costa Ártabra, de diez kilómetros, une el domingo los castillos de Santa Cruz y San Antón. Arrancará a las 9.30 desde la calle Carlos Manuel de Cépedes y finalizará en O Parrote. Recorrerán el litoral oleirense, hacia Santa Cristina, para cruzar A Pasaxe y dirigirse hacia la meta por la costa coruñesa. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El propietario del edificio número 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos, planea vender el bloque entero tras desinfectarlo y realizar obras exigidas por el Concello de A Coruña
  2. La Xunta rebaja de 'aceptable' a 'deficiente' el estado de La Terraza, que languidece sin plazos para su rehabilitación
  3. A Coruña se estrena como Capital Española del Ocio Nocturno: 'La copa se está quedando corta
  4. El bar de A Coruña que conquista Os Mallos con su churrasco en barril: 'Mis platos no tienen nombre, me los invento
  5. La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
  6. La Policía concluye que el apostante de la Primitiva millonaria estaba delante del lotero cuando se comprobó el boleto
  7. Oliveirense-Liceo: Una final anticipada para soñar con la séptima Champions
  8. A Coruña vuelve a quedarse a oscuras en su bar más vikingo: así celebrará el aniversario del gran apagón

Compañía-Dominicos, el derbi del ascensor

¿Qué partidos y citas hay este fin de semana en el deporte de A Coruña?

¿Qué partidos y citas hay este fin de semana en el deporte de A Coruña?

2-2 | El Liceo se mete con euforia y sufrimiento en la final a ocho de la Champions

Tres finales por la permanencia para el 5 Coruña: "Espabila, que esto lo sacamos"

Tres finales por la permanencia para el 5 Coruña: "Espabila, que esto lo sacamos"

Abiertas las inscripciones para la Baixada Popular de San Pedro de Visma

Abiertas las inscripciones para la Baixada Popular de San Pedro de Visma

La carrera Costa Ártabra calienta motores: este viernes abre la recogida de dorsales

La carrera Costa Ártabra calienta motores: este viernes abre la recogida de dorsales

Oliveirense-Liceo: Una final anticipada para soñar con la séptima Champions

Los conciertos del Coliseum condicionan el posible 'play off' del Leyma

Los conciertos del Coliseum condicionan el posible 'play off' del Leyma
Tracking Pixel Contents