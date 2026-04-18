15-26 | El OAR se apaga y cae ante el Zaragoza en el San Francisco Javier

El OAR Attica 21 dice prácticamente adiós al sueño de jugar el play off de ascenso a la Asobal tras la derrota por 15-26 ante un Zaragoza que pelea por la supervivencia. Solo ocho goles en la primera parte y siete en la segunda para un equipo al que se le está haciendo larga la temporada y que también ha sufrido lesiones. Cinco tantos de Javier Moya y dobletes de Diogo Freitas, Gabriel Navarro y Alberto Roldán. El OAR baja a la octava plaza. Por su parte, el Balonmán Culleredo, en Primera Nacional, cayó 35-32 en su visita a O Porriño.