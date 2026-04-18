3-6 | Gonzalo Varela reina en el Compañía-Dominicos
Cuatro goles suyos para encarrillar un derbi en el que no valieron las dinámicas y que el equipo de la Ciudad Vieja tuvo siempre en franquicia
Las dinámicas poco tuvieron que ver en un Compañía-Dominicos que se llevó el club de la Ciudad Vieja con relativa suficiencia. Un 3-6 concluyente para los visitantes en Elviña 2 que tuvieron el duelo en franquicia en casi todo momento y que cimentaron el triunfo en el clásico coruñés de Ok Plata en una soberbia actuación de Gonzalo Varela. Cuatro goles. No solo fue la cantidad porque los tres primeros sirvieron para abrir brecha hasta el 0-4 y el último para sellar el resultado final. Pareció elegir también los momentos para resquebrajar el derbi.
Compañía de María insistió desde el primer momento para hacer valer el buen momento con el que llegaba, pero fue Gabriel Villares, en una transición, quien abrió el marcador. Poco después empezó el festival de Gonzalo Varela. El primero en una jugada en la que parecía desestabilizarse, pero que resolvió con maestría. El 0-3 al recoger un rechace de su propio tiro y el 0-4 en otra transición, ambos ya en la segunda mitad, para poner en franquicia la contienda.
Reacción
Compañía recortó en una jugada en la que el equipo supo aprovechar el power play para que Vicente Soto pusiese el 1-4. Pedro García, aún edad de formación y que cambió el pasado verano Compañía por Dominicos, salió para hacer el 1-5 en una directa. Lo celebró con ganas. El equipo local se lanzó a tumba abierta para buscar un imposible o, al menos, para maquillar el resultado. Llegaron los tantos de Kiko y de Mareque. El 3-5 a falta de un minutos le añadía salsa al final, pero quien cogió de nuevo el aderezo fue Gonzalo Varela para poner la rúbrica al derbi.
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