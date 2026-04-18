42-32 | El CRAT doblega a El Salvador y se mete en la final de la Copa de la Reina
Otro giro de guion en la temporada del CRAT Rialta. De pelear por el descenso a meterse en la lucha por el título y ahora de víctima propiciatoria a verdugo del inabordable El Salvador. Le ganó 42-32 en Elviña se mete en la final de la Copa de la Reina. Su rival saldrá del Getxo-Majadahonda del domingo.
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