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72-71 | Maristas sufre, pero doblega al CB León para cerrar la fase regular

Dos tiros libres de Dimitrijevic y un lanzamiento fallado sobre la bocina por Julia Martínez redondearon el resultado final

Ana Jiménez

Ana Jiménez / Iago Lopez

RAC

Cuando Maristas cerró el primer cuarto ante el CB León con un contundente 21-10 nada hacía presagiar que se le complicaría el partido hasta el extremo de temer por la victoria. Pero así fue. Llegó a ir tres abajo en los instantes finales (65-68), pero finalmente dos tiros libres de Dimitrijevic y un lanzamiento fallado sobre la bocina por Julia Martínez redondearon el 72-71 que le dio la 23ª victoria en 26 partidos a las coruñesas que ya esperan rival para ascender a la Liga Challenge. 18 puntos de Sofía Arco, 16 de Josefina Zeballos y otros 16 de Eugenia Filgueira.

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