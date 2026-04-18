72-71 | Maristas sufre, pero doblega al CB León para cerrar la fase regular
Dos tiros libres de Dimitrijevic y un lanzamiento fallado sobre la bocina por Julia Martínez redondearon el resultado final
Cuando Maristas cerró el primer cuarto ante el CB León con un contundente 21-10 nada hacía presagiar que se le complicaría el partido hasta el extremo de temer por la victoria. Pero así fue. Llegó a ir tres abajo en los instantes finales (65-68), pero finalmente dos tiros libres de Dimitrijevic y un lanzamiento fallado sobre la bocina por Julia Martínez redondearon el 72-71 que le dio la 23ª victoria en 26 partidos a las coruñesas que ya esperan rival para ascender a la Liga Challenge. 18 puntos de Sofía Arco, 16 de Josefina Zeballos y otros 16 de Eugenia Filgueira.
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