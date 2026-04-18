75-74 | Crueldad máxima en el desastre del Leyma

Cuando Guillem Jou metió los dedos a esa pelota suelta para dirigirla a canasta, el Leyma parecía haber salvado el barco en pleno naufragio tras una segunda parte absolutamente desastrosa, en la que había sucumbido a la zona del Fuenlabrada y a sus propios fantasmas. No fue así. Y es que el destino le tenía reservado una crueldad más, otra pirueta macabra. No solo tendrá que irse al play off siendo uno de los mejores equipos de la historia de la Primera FEB o LEB Oro, sino que tuvo que ver cómo los colegiados le escamoteaban un triunfo que era suyo al no darle validez a una canasta que era legal. Hubiera sido el 75- 76 y se quedó en un punzante 75-74. En la ACB la victoria habría sido naranja, sin ningún genero de dudas. El instant replay o algún tipo de sistema de vídeoarbitraje tienen que llegar ya a esta competición si quiere ser mínimamente seria.

El luto, al que aludía Carles Marco, pensó el Leyma que se le pasaría corriendo, metiéndole ritmo al partido, defendiendo. Por mucho que Obradoiro sea mucho Obradoiro y que haya empezado a jugar en otros pistas, la primera tarea es doblegar al contrincante que tiene delante. Y así lo hizo en un primer cuarto atascado que se liberó con un parcial de 0-8 y con la irrupción de un incomensurable Jacobo Díaz. Nueve puntos para él, seis seguidos, y un triple para redondear. Mateo Díaz y De Bisschop eran los únicos que presentaban batalla. De momento, poca. 12-23 al final del primer periodo y la sensación de que los naranjas habían despegado en un partido loco. Sometían a su rival a través del rebote: 5-15.

El arranque del segundo cuarto fue una escabechina naranja. El nervio de Dídac en los primeros compases tuvo la réplica de Caio Pacheco y, sobre todo, de un resucitado Paul Jorgensen al que se le echaba de menos. Sacó la metralleta y el Fuenlabrada estaba roto. El 17-36 era elocuente y presagiaba un paseo coruñés que, finalmente, no se produjo. Un parcial de 11-0 de los madrileños cambió el choque. De nuevo a lomos de Mateo Díaz, reaccionó el Fuenlabrada ante un Leyma muy fallón e incapaz de frenar la sangría. Solo lo hizo levemente al final para llegar al ecuador del partido con un 30-40 que anunciaba que había bastante trabajo por hacer.

Muy desdibujado

El tercer cuarto fue el principio del fin para el Leyma. La zona del Fuenlabrada y su falta de acierto en la larga distancia, sumados a innumerables errores impropios de los naranjas, fueron cavando poco a poco su tumba. Fue un goteo incesante y desesperante. Todo lo que fallaba, todo lo que se le atragantaba esa disposición táctica era un aro como una piscina para el Fuenlabrada, sobre para un Mateo Díaz pletórico. 19 puntos. El conjunto de Carles Marco llegó a estar doce arriba 33-45 y terminó el cuarto con un sonrojante 62-58. Solo le sostenía a duras penas el rebote ofensivo; luego ni eso tendría. Encajó 32 puntos en ese periodo negro que se prolongaría, en parte, al último cuarto. En los últimos minutos, encima, vino el pasado a cobrarse viejas facturas porque cinco puntos seguidos de Augusto Lima fueron unas cuantas paladas más en el entierro coruñés.

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A pesar del desastre, el Leyma aún tenía la oportunidad de redimirse en los minutos finales. Era un minipartido de diez minutos. Tampoco. El Fuenlabrada estuvo muchos minutos campando a sus anchas ante un Básquet Coruña sin respuesta a los mismos desafíos. Se llegó a poner el conjunto madrileño en una inabordable 75-66 que era una sentencia tácita. Dos de triples desesperados de Jorgensen y Micovic y y una transición de Caio pusieron un 75-74 que no se movió. El Leyma paga por los colegiados y, sobre todo, por él mismo.