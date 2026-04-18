Goleada del Marineda y dos empates y una derrota en OK Bronce
Había más actividad entre los equipos coruñeses de hockey. Marineda goleó 1-14 al Patinalón con hat trick de Alba Garrote, Celia Pinacho y Fatima Pino, dobletes de Mar Franci y Costanza Urbina y el gol de Fernanda Muñoz. Raxoi, su perseguidor, no afloja. En la OK Bronce masculina, dos empates y una derrota. El Compañía B empató 1-1 en casa del Ordes con tanto de Álex Fuentes. Igualada también del Liceo ante Oviedo Roller: 5-5 (doblete de Marcos Pazos y tantos de Alejandro Fraga, Markel Muñoz y Jaime Méndez). 4-0 en el Urdaneta-CH Oleiros.
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