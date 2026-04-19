Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bienes en mal estadoEntrevista a Román RodríguezNegociaciones por la cárcelCambios en el mercado navideñoDerechos tras el cambio del concierto de El Último de la FilaLa Sagrada Familia, entre lo que se dice y lo que se veEntrevista a Kevin SánchezFeria Pata Pata
instagramlinkedin

Hockey sobre patines

2-1 | El Resa Cambre suma su segunda victoria de la temporada

Supera al Traviesas, pero continúa en la última posición de la tabla de OK Plata Femenina

Un partido del Resa Cambre.

Un partido del Resa Cambre. / HCC.

RAC

A Coruña

El esfuerzo tiene su recompensa y, para el Resa Cambre, el premio llegó este domingo frente al Traviesas de Vigo. El conjunto cambrés sumó su segunda victoria de la temporada (2-1) en un duelo en el que sacó a relucir su versión más solvente. Mía Pérez abrió la lata para las naranjas poco antes del descanso y Lucía Castro, nada más iniciar el segundo acto, dobló la renta. Las viguesas apretaron el marcador en el tramo final, pero no lograron empatar y los tres puntos se quedaron en Os Campóns.

A pesar de este triunfo, el segundo en una temporada muy complicada, el Resa continúa en la última posición de la tabla de la OK Plata Femenina. Solo un punto las separa del penúltimo clasificado, el Patinalon, a cinco jornadas para el final. Se enfrentarán a las asturianas en casa en la última jornada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents