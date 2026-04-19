Hockey sobre patines
2-1 | El Resa Cambre suma su segunda victoria de la temporada
Supera al Traviesas, pero continúa en la última posición de la tabla de OK Plata Femenina
El esfuerzo tiene su recompensa y, para el Resa Cambre, el premio llegó este domingo frente al Traviesas de Vigo. El conjunto cambrés sumó su segunda victoria de la temporada (2-1) en un duelo en el que sacó a relucir su versión más solvente. Mía Pérez abrió la lata para las naranjas poco antes del descanso y Lucía Castro, nada más iniciar el segundo acto, dobló la renta. Las viguesas apretaron el marcador en el tramo final, pero no lograron empatar y los tres puntos se quedaron en Os Campóns.
A pesar de este triunfo, el segundo en una temporada muy complicada, el Resa continúa en la última posición de la tabla de la OK Plata Femenina. Solo un punto las separa del penúltimo clasificado, el Patinalon, a cinco jornadas para el final. Se enfrentarán a las asturianas en casa en la última jornada.
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