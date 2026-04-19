4-5 | El 5 Coruña remonta ante el filial del Noia y cree en la salvación

El 5 Coruña se niega a darse por muerto en su primera temporada en Segunda B y, tras una actuación como la que firmó en la pista del filial del Noia, ganó más argumentos de peso para creer que la permanencia está más cerca. El equipo rojillo venció 4-5 un duelo de infarto en el que se vio al borde del precipicio, pero logró reaccionar para llevarse el premio gordo sobre la bocina y salir de los puestos de descenso con dos jornadas para el final. Depende de sí mismo y tiene un duelo directo pendiente ante el Vilalba.

El 3-0 que reflejaba el marcador del pabellón Agustín Morís en el ecuador de la primera parte pareció una losa imposible de levantar, pero el 5 Coruña no se desesperó pese a llegar con el mismo resultado al descanso. Un doblete de Iago Ponte y los tantos de Álex López y Yerai Rilo permitieron a los rojillos ponerse 3-4 a seis minutos del final. Los noieses empataron, pero Álex López, con galones de capitán, firmó en los últimos instantes el tanto de la victoria (4-5) para darle alas a un equipo que nunca pierde la fe.