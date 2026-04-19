El CRAT ya tiene rival en la final de la Copa de la Reina

El CRAT Rialta conoce al rival con el que pugnará por alzar la Copa de la Reina. Después de firmar este sábado un triunfo heroico en Elviña contra El Salvador (42-32), el conjunto de Arquitectura Técnica tendrá que batirse con el Majadahonda para sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. El choque se disputará el próximo 2 de mayo en el estadio de Butarque, en Leganés.

Las majariegas disputaron este domingo su duelo de semifinales frente al Getxo y se impusieron de forma muy ajustada (17-18) para acceder a la final. Son un rival habitual en la lucha por los títulos, que ya dejó a las cratarians con la miel en los labios en la final por la Liga Iberdrola hace dos temporadas. En esta campaña terminaron terceras la fase regular, mientras que el CRAT se aseguró la cuarta plaza en un final cargado de épica, en el que pasó de temer al descenso a codearse con las mejores.

Últimos precedentes

El Majadahonda no es un rival de dulce recuerdo para el CRAT en los últimos tiempos. Además de arrebatarle las últimas finales en las que se han visto las caras, esta misma campaña se llevó los dos duelos directos en liga. Ganaron 14-28 en la primera jornada, que quedó aplazada y se disputó en noviembre, y repitieron poco después, en diciembre, al imponerse en suelo madrileño con más contundencia 37-10.

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Pese a ello, el equipo coruñés no se arruga. Tras la notable actuación ante el poderoso El Salvador, invicto esta temporada hasta este fin de semana, tiene la moral por las nubes y se encuentra a solo 80 minutos de conquistar su primera Copa de la Reina.