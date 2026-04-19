Atletismo
Fatihi y Lozano reinan entre los castillos de la carrera Costa Ártabra
Cerca 2.000 atletas participan en la cuarta edición carrera benéfica de 10 kilómetros a través del litoral entre los monumentos de Oleiros y A Coruña
Tres kilómetros y un océano separan en línea recta los castillos de Santa Cruz, en Oleiros, y el de San Antón, A Coruña, pero, por una buena causa, ya se ha convertido en tradición ampliar la distancia a los 10 kilómetros para calzarse las zapatillas y recorrer, zancada a zancada, la distancia de dos monumentos del litoral coruñés. Cerca de 2.000 personas participaron este domingo en la cuarta edición de la carrera Costa Ártabra. La prueba, organizada por la Asociación Casco con la colaboración de la Federación Galega de Atletismo, recaudó fondos para los proyectos inclusivos de la unidad de VIH del Chuac y, por el camino, puso un año más a prueba la resistencia y la capacidad de superación de sus participantes. Abdelaziz Fatihi y Carmen Lozano se llevaron las coronas de vencedores, pero todos tuvieron su dosis de mérito y reconocimiento al cruzar la línea de meta en O Parrote.
Era primera hora de la mañana en la calle Carlos Manuel de Cépedes, en Santa Cruz, cuando una multitud de atletas comenzaron a trotar para acortar los 10 kilómetros que separan la localidad oleirense del castillo de San Antón. Fue un recorrido tradicional, próximo a la costa, pero con la exigencia de los repechos hacia Santa Cristina. Tras cruzar A Pasaxe, solo quedó recorrer el tramo de litoral de A Coruña hasta adentrarse en la marina y llegar a buen puerto.
La llegada y los ganadores
Abdelaziz Fatihi, con una marca de 32:59, se llevó la victoria. Aventajó en poco más de 20 segundos a sus compañeros en el podio. Damián Araujo se impuso a Daniel Fuentes en una pugna por la segunda posición que solo se decidió en los últimos metros. En la categoría femenina, el triunfo se lo llevó Carmen Lozano. Firmó un tiempo total de 39:07 y le sacó más de 20 segundos a la segunda clasificada, Nerea Sánchez. Montserrat Alférez, a más de un minuto de ganadora, se adjudicó el tercer cajón del cuadro de honor. Final de fiesta redondo para una cita por una buena causa que, además, rindió homenaje al atleta coruñés Andrés Díaz.
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