Triples desesperados y desconexiones: las asignaturas el Leyma Coruña tras dejar escapar el ascenso directo

En apenas siete días, el Leyma Coruña pasó de hacer cábalas para poder festejar el ascenso directo antes de terminar el mes de abril a asumir que el camino hacia la Liga ACB tendrá que pasar, salvo giro drástico e improbable de la situación clasificatoria, por un play off y una fase de ascenso en la que las 25 victorias conseguidas hasta la fecha en la fase regular no garantizan ningún éxito. La lesión de Dino Radoncic desestabilizó a un equipo, el de Carles Marco, que ya llevaba una segunda vuelta con más dudas y dificultades que la primera, a pesar de que los resultados acompañaban y no parecían variar la hoja de ruta.

El batacazo ante el Obradoiro, en lo clasificatorio y en lo anímico, creó una crisis de identidad que el equipo naranja no pudo resolver ni antes ni durante su visita al Fuenlabrada. Restan tres encuentros, dos de ellos, esta misma semana, para detectar los problemas, solucionarlos y recuperar de cara al play off la versión competitiva y arrolladora que amedrentaba a cualquier rival a inicio de liga.

Juego interior

Los triunfos naranjas esta temporada se cimentaban, entre otras virtudes, en la capacidad para rebotear y correr. 41 balones capturaron los hombres de Carles Marco en su visita al Fernando Martín, por 36 del conjunto fuenlabreño, pero se marcharon con las manos vacías lastrados por sus problemas para anotar cerca del aro.

Solo metió 16 de los 32 tiros de dos puntos y la situación fue más sangrante entre sus hombres más altos: 4 puntos de Thiam, 2 de Diop y ninguno de Barro. Los tres se emplearon a fondo en labores defensivas para soñar con la remontada in extremis, mientras los alapívots, como Jacobo Díaz y Micovic, salvaban por dentro sus actuaciones discretas por fuera.

Porcentajes exteriores

No es la primera vez que Leyma, por desesperación o por estrategia, finaliza buena parte de sus posesiones en estático con triples a la desesperada que no siempre obtienen el favor del aro. Acertó tres de doce en la primera parte en Fuenlabrada y le bastó para marcharse 30-40 al descanso, pero no mutó el plan cuando el marcador comenzó a apretarse. Hasta 27 triples llovieron en la segunda parte sobre el aro del equipo madrileño, que solo tuvo que lamentar ocho aciertos mientras le daba la vuelta al marcador.

El último cuarto fue el culmen de una estrategia errada que ya no dio sus frutos la semana pasada ante el Obradoiro. De los doce tiros de campo ejecutados en los diez últimos minutos, sin contar los que acabaron en falta y visita a la línea de tiros libres, solo uno, el 75-74 de Caio Pacheco en el último minuto, llegó desde una posición interior. El resto fue una acometida de triples sin mucho éxito en la que solo el brasileño, Jorgensen y Micovic encontraron algo de luz en la oscuridad, aunque no fue suficiente para facilitar una remontada que se fue al limbo en la última posesión.

Desconexiones

La impotencia dominaba a los rivales del Leyma en la primera vuelta cuando veía a los naranjas conseguir una renta de dos dígitos. Ni cambios de ventaja, ni arreones sorpresivos ni últimos cuartos milagrosos paraban al conjunto coruñés. Sin embargo, esa mentalidad de hierro quedó atrás en la etapa más reciente de la liga.

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Dejó esfumarse una diferencia de 19 puntos en el Fernando Martín. Perdió los siete de ventaja que poseía en el ecuador del tercer cuarto frente al Obradoiro, incapaz de adaptarse al cambio de plan de Diego Epifanio. E, incluso, dio vida a rivales más humildes como el Cartagena, que logró meterse en el partido en su visita al Coliseum tras verse 15 puntos abajo. Menorca, Gipuzkoa y Palma aparecen en el horizonte inmediato como tres exámenes en los que subsanar las materias pendientes, corregir las desconexiones y recobrar la identidad antes de jugarse el futuro inmediato en la fase de ascenso.