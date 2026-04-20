El CV Ciudad A Coruña se conjura para subir a Superliga Femenina 2: «No le debemos nada a nadie, nuestro trabajo ya está hecho»

El CV Ciudad de A Coruña apunta a la Superliga Femenina 2. El conjunto coruñés disputa la fase de ascenso en casa, y se permite soñar con un fin de semana histórico en el Barrio de la Flores que puede terminar con el equipo en el segundo peldaño del voleibol nacional junto al Zalaeta.

El ascenso pasa por meterse en las semifinales, pues el reglamento establece que ascienden cuatro de los ocho participantes la fase. El viernes, el CV Ciudad de A Coruña arranca su camino ante el Tenerife Libby's La Laguna (10.00 horas) y el Rivas (20.00), mientras que el sábado cerrará la primera ronda contra el Sant Just (11.30). Por la tarde se juegan las semifinales y el domingo la final (12.00). «Esperamos un nivel muy elevado, hay muchas jugadoras jóvenes y buenas. En Tenerife nos vamos a encontrar con dos que vienen de estar en el Mundial Sub 19 el año pasado y el Rivas, por ejemplo, viene de ganar su liga y lleva mucho tiempo jugando con la misma plantilla, están muy acopladas. Ya no te hablo de Mallorca [por el otro lado del cuadro], que es una selección española encubierta», analiza Charly Suárez, entrenador del conjunto coruñés.

La clave para el cuadro anfitrión va a estar en mejorar la recepción, aprovechar el saque y, sobre todo, en gestionar la inexperiencia en encuentros tan calientes y decisivos. «Tenemos a Rosita, la capitana, que lleva 4 o 5 años en el club y es la mamá del grupo con 33 años, pero la mayoría de la plantilla tiene 19, 18 o incluso 16. Es una media de edad muy baja y estos son partidos para disfrutar y aprender», comenta el técnico. La semana, además de tensa, está siendo «larga» y toda precaución es poca: «Si por mí fuese, envolvería a las jugadoras en papel de burbujas para que ninguna se tropiece ni se lesione».

Rehúye la presión

El CV Ciudad de A Coruña afronta su reto más importante desde el confort del Barrio de las Flores, su escenario habitual. «Jugar en casa nos da, sobre todo, tranquilidad. Conocemos la pista y el ambiente, podemos entrenar el jueves [el resto de equipos viajan ese día] y estamos mucho más descansadas, es realmente importante», señala Lidia Gudge, la segunda entrenadora. «Tenemos más motivación que presión, no le debemos nada a nadie», aseguran los preparadores. «Nuestro trabajo ya está hecho. ¿Queremos subir? Sí, evidentemente, sería bueno para el club, para la ciudad y para todos, pero la temporada ha servido para cimentar el proyecto. Si ascendemos sería genial, pero, si no lo hacemos, daremos continuidad al grupo el año que viene en Primera», añade Suárez.

Competir en A Coruña no solo tiene ventajas a nivel mental y emocional, también es un beneficio en el plano puramente deportivo: «Cambiar de pista en voleibol es muy complejo, porque la pelota flota diferente. Aquí en Galicia, con la humedad, pesa más. Y parece una tontería, pero no lo es. Nosotras estamos más acostumbradas, pero la gente de Madrid o Canarias lo va a notar».

Premio a una temporada excelsa

La escuadra de Suárez y Gudge completó el curso regular en Primera División de manera intachable, con un bagaje de 20 triunfos en 22 jornadas que refuerzan la confianza de la plantilla. «La temporada ha sido inmaculada, solo ha habido dos derrotas contra Sestao y ambas fueron por 3-2, en el quinto set, que es una lotería», valora Suárez. Si tienen que poner algún pero, los entrenadores se remiten a algún roce interno, «tonterías y conflictos» que surgen durante la convivencia: «Pasamos muchas horas juntas y esto ocurre en todos los equipos pero, a pesar de ello, hemos conseguido buenos resultados».

La llegada del actual cuerpo técnico en verano cambió de raíz las rutinas y hábitos de entrenamiento del vestuario. «Las jugadoras entrenan entre 14 y 20 horas a la semana, casi como profesionales», relata Suárez. Un trabajo que ha dado frutos en un equipo acostumbrado a pelear en la mitad inferior de la tabla. «En pretemporada íbamos un poco a ciegas con el grupo, descubrimos sobre la marcha las virtudes y carencias. Nos dimos cuenta de que había mimbres y vernos arriba fue una sorpresa muy agradable», concluye Charly.