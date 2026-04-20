Baloncesto | Liga Femenina 2
Maristas se mide al GEiEG en busca de la Liga Challenge
Juega la final de campeones a doble partido: empieza a domicilio (2 de mayo), pero disputa la vuelta en casa (9 de mayo)
A Coruña
El camino de Maristas hacia la Liga Challenge pasa por Girona. La escuadra de Fer Buendía se enfrenta al GEiEG, ganador del Grupo A, en la final de campeones que repartirá el primer billete de ascenso. Un atajo que evita las rondas previas del play off y que se juega a doble partido. La ida en Cataluña (sábado, 2 de mayo), en el pabellón Lluís Bachs, y la vuelta en A Coruña (sábado, 9 de mayo) en la pista colegial. El ganador sube directo y el perdedor tendrá una segunda oportunidad en la fase de ascenso regular.
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