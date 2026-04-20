Hockey sobre patines | WSE Champions League
El Porto-Liceo abre la 'Final a ocho' europea el 6 de mayo en Coímbra
El conjunto luso y el coruñés juegan el primer partido de los cuartos de final en la pelea por el máximo trofeo continental
Las semifinales se celebran el sábado 9 por la tarde y la final el domingo 10, a las 19.00 horas
La Final a ocho de la WSE Champions League ya tiene su hoja de ruta definida. El cetro europeo se decidirá en Coímbra (Portugal), entre el 6 y el 10 de mayo, en cuatro días de alta tensión y hockey sobre patines del máximo nivel. Entre los contendientes estará el Liceo, después de sacar su billete frente al Oliveirense la semana pasada, que luchará por levantar el torneo más prestigioso del continente. Los hombres de Juan Copa no se harán de rogar: el club coruñés será el encargado de abrir la competición frente al Porto, primero del Grupo A, el miércoles 6 de mayo a las 20.00 horas, en el primer partido de los cuartos de final. El resto de la ronda se disputará entre esa misma noche, con el Benfica-Reus (23.00) y el jueves 7, cuando se juegan el Barcelona-Sporting de Portugal (20.00) y el Barcelos-Trissino (23.00).
Semifinales y final
De superar al Porto y avanzar hacia las semifinales, el Liceo descansaría el viernes y volvería a la acción el sábado al mediodía. La escuadra colegial se mediría al vencedor del Barcelos-Trissino (13.00 horas), mientras que el otro finalista se decidirá a partir de las 17.00. La final será el domingo, a las 19.00 horas.
- Oleiros se niega a 'regalar dinero público' para que el 1A llegue a Santa Cristina
- Kevin Sánchez: 'En el Dépor estás en una burbuja muy bonita y cuando sales, ves que hay muchísimo fútbol, es una vuelta a la realidad
- Arteixo termina la demolición de cinco inmuebles para la construcción de una mini rotonda en el cruce de Morás
- Un San Bernardo de 90 kilos, Oso, estrella en la feria de mascotas Pata Pata 2026 de A Coruña
- Jevaso, proveedora de Inditex y Mango, reduce plantilla y refuerza su equipo directivo
- A la venta Bambina, la discoteca que marcó la noche de Santa Cristina en los 90
- Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor baja a la cuarta plaza
- El Concello de A Coruña cambia de modelo de mercado navideño e invertirá 381.000 euros