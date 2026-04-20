El Porto-Liceo abre la 'Final a ocho' europea el 6 de mayo en Coímbra

La Final a ocho de la WSE Champions League ya tiene su hoja de ruta definida. El cetro europeo se decidirá en Coímbra (Portugal), entre el 6 y el 10 de mayo, en cuatro días de alta tensión y hockey sobre patines del máximo nivel. Entre los contendientes estará el Liceo, después de sacar su billete frente al Oliveirense la semana pasada, que luchará por levantar el torneo más prestigioso del continente. Los hombres de Juan Copa no se harán de rogar: el club coruñés será el encargado de abrir la competición frente al Porto, primero del Grupo A, el miércoles 6 de mayo a las 20.00 horas, en el primer partido de los cuartos de final. El resto de la ronda se disputará entre esa misma noche, con el Benfica-Reus (23.00) y el jueves 7, cuando se juegan el Barcelona-Sporting de Portugal (20.00) y el Barcelos-Trissino (23.00).

Semifinales y final

De superar al Porto y avanzar hacia las semifinales, el Liceo descansaría el viernes y volvería a la acción el sábado al mediodía. La escuadra colegial se mediría al vencedor del Barcelos-Trissino (13.00 horas), mientras que el otro finalista se decidirá a partir de las 17.00. La final será el domingo, a las 19.00 horas.