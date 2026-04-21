Carles Marco: "Hay que disfrutar un poquito más en la pista y competir al máximo delante de nuestra gente"

Carles Marco rehúye de las excusas y solo apela al trabajo para que el Leyma Coruña pueda salir de su primer bache de la temporada a apenas tres jornadas de concluir la liga. Después de los batacazos ante el Obradoiro y el Fuenlabrada, el técnico celebra que el calendario les ponga en bandeja un partido cuanto antes, este miércoles (20.45 horas) frente al Menorca. "Tenemos ganas de que llegue porque, seguramente, después de dos derrotas consecutivas, es mejor no estar pensando mucho en ello y sí en jugar en casa con nuestra gente", reflexionó.

El técnico catalán tiene a todos sus jugadores disponibles, pero, al trabajo táctico y físico de todas las semanas, se suman en los últimos días los esfuerzos mentales y anímicos. "Las temporadas son largas y pasan cosas. Nosotros las hemos ido sorteando, ganamos muchos partidos y fuimos primeros durante muchas jornadas. Ahora hemos perdido dos partidos, algo que no nos había pasado antes", expuso con crudeza Carles Marco, que también señala el camino a seguir. "Hay que intentar, y es fácil porque este es un equipo con carácter, recuperarnos lo antes posible, sacar nuestra mentalidad y hacer las cosas mejor de lo que las hemos hecho", apunta. Aunque reconoce que estas derrotas les tocaron "un poquito más el aspecto anímico", no quiere lamentos. "No tiene que ser una excusa", sentencia.

Partido a partido

Restan tres partidos de la fase regular y esperar en la última jornada, en la que los naranjas descansan, pero para el entrenador del Leyma solo existe el partido de este miércoles. "En este momento solo pienso en recuperarnos. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido, de jugar en casa y no pensar mucho más allá. Debemos estar juntos como equipo. El jueves, ya pensaremos en Gipuzkoa y, luego, quien nos toque", asevera.

El Hestia Menorca es el único horizonte para Carles Marco, que sabe que no tendrá en frente a un rival asequible. "Es un partido de dificultad máxima porque todos los equipo se juegan mucho. Tienen un buen equipo, están jugando bien y tiene jugadores capaces de jugar con diferentes ritmos y diferentes defensas. Tienen mucho potencial exterior con Zurbriggen, Littleson, Lobo, Molins o Sola; cuatros abiertos y cincos móviles como Arteaga que puede jugar el pick and roll y en el poste bajo", expone sobre sus contrincantes.

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Factor Coliseum

Para allanar el camino a la victoria, el técnico de Badalona recupera una máxima: "Hay que disfrutar un poquito más en la pista y competir al máximo delante de nuestra gente". El factor Coliseum debe ayudar al equipo y Carles Marco pide ayuda a la familia naranja en el duelo entre semana. "Hay mucha gente con ganas de estar con nosotros y animarnos. Espero que ese punto de energía que nos está faltando nos lo puedan dar ellos", reclama.