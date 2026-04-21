Dispositivo especial de buses para los próximos partidos del Leyma: Así puedes llegar al Coliseum

El Leyma Coruña regresa este miércoles (20.45 horas) al Coliseum para tratar de lamerse las heridas tras las dos última derrotas y recuperar la senda triunfal a costa del Menorca. El conjunto naranja afronta la última jornada intersemanal de la temporada y, en el horizonte, asoma también la visita del Gipuzkoa a la ciudad, este domingo (12.30 horas).

La marea naranja jugará un papel crucial desde la grada para ayudar al equipo a recobrar la confianza. Para facilitar el acceso, Tranvías Coruña pondrá refuerzos especiales para facilitar el acceso al multiusos coruñés en estas dos jornadas, las últimas del equipo de Carles Marco en casa.

Dispositivo especial

Con motivo del partido de este miércoles, día 22 de abril, contra Menorca se habilitará un servicio especial de refuerzo en la línea UDC a la finalización del partido, en torno a las 22.45 horas. Conectará el Coliseum con la Plaza de Pontevedra para facilitar el regreso de los espectadores al centro de la ciudad.

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El domingo, coincidiendo con el encuentro del Leyma contra Gipuzkoa, el dispositivo especial se llevará a cabo tanto antes como después del partido en la línea UDC. Los servicios comenzarán a operar una hora y media antes del salto inicial, desde las 11.00 horas, conectando también la Plaza de Pontevedra con el multiusos. Al finalizar el partido, alrededor de las 14.30 horas, continuará el operativo de regreso.