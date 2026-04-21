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Motociclismo

Estrella Galicia deja huella en el Gran Premio de España de MotoGP

La cervecera coruñesa patrocina la gran cita de este fin de semana en el circuito Ángel Nieto de Jerez

Infografia del Estrella Galicia 0,0 Gran Premio de España 2026.

Infografia del Estrella Galicia 0,0 Gran Premio de España 2026. / EG

RAC

A Coruña

Adrenalina, velocidad y pugnas para el recuerdo pueblan la historia de los poco más de cuatro kilómetros que conforman el circuito de Jerez. La histórica pista andaluza reúne un año más al paddock de MotoGP con motivo del Gran Premio de España y Estrella Galicia está allí para dejar huella. La cervecera coruñesa, a través de su marca Estrella Galicia 0,0 patrocina la cita del Mundial en el trazado Ángel Nieto, uno de los más emblemáticos del calendario.

Estrella Galicia, habitual compañera de batallas de Marc Márquez, Álex Márquez o el brasileño Diogo Moreira, vuelve a poner su nombre en una de las grandes cunas del motociclismo mundial. Los de Cervera, con Marc buscando una mejoría en sus resultados de las primeras citas de la temporada con Ducati, serán dos de los grandes atractivos de la afición española en Jerez. El carioca, a quien ya acompañaron en su Gran Premio de casa, que contó con el patrocinio de la marca coruñesa, busca seguir aclimatándose en su año de rookie.

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La categoría reina no será la única que hará las delicias del público. El talento español. Referentes patrios como José Antonio Rueda y Alonso López buscan su hueco en la reñida competencia de Moto2, mientras que Ángel Piqueras, que se lesionó en Las Américas, tendrá que esperar para volver a la pista. Máximo Quiles, uno de los favoritos al título en Moto3, completa el elenco de pilotos de Estrella Galicia en Jerez.

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