Joe Cremo, MVP del Leyma en marzo: "Necesitamos recuperar las buenas sensaciones, tenemos plantilla para hacerlo"

Joe Cremo recibió en la víspera del duelo entre el Leyma Coruña y el Hestia Menorca en el Coliseum (este miércoles, 20.45 horas) el premio Estrella Galicia al mejor jugador del conjunto naranja durante el mes de marzo. "Siempre he entendido que cualquier premio individual viene del éxito del equipo. En el baloncesto hacen falta grandes compañeros y entrenadores para llegar esta posición", reflexionó el escolta estadounidense con agradecimiento.

El neoyorquino reconoció que no es una persona dada a estos galardones. "Nunca voy a ser un jugador de premios individuales. El jugador del mes es el equipo en sí, siempre lo he sentido de esa manera", insistió.

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Momentos difíciles

El reconocimiento a la labor de Cremo llega tras unos días de altibajos para el equipo coruñés, que lleva dos derrotas consecutivas, ante Obradoiro y Fuenlabrada. El jugador, no obstante, mira hacia el futuro. "Estamos pasando por un momento duro, pero tenemos que pensar en todo lo que hemos conseguido hasta el momento. Necesitamos recuperar las buenas sensaciones, tenemos plantilla y entrenadores para hacerlo. Estamos motivados y centrados en volver a donde queremos estar", aseguró.